Héctor Paletta rompe el silencio y defiende su actuación en el Superclásico

El árbitro del VAR en el Superclásico, Héctor Paletta, salió a responder a las críticas por el penal no sancionado a River, negando cualquier favoritismo y explicando su análisis de la jugada.

La controversia persiste tras el reciente Superclásico entre River y Boca , y Héctor Paletta , el árbitro responsable del VAR durante el encuentro, ha respondido a las críticas que lo han señalado como parcial.

El foco de la polémica reside en una jugada específica: un posible penal no sancionado a favor de River, una decisión que ha desatado un intenso debate entre aficionados, analistas deportivos y figuras del fútbol. Paletta ha negado rotundamente las acusaciones de favoritismo hacia Boca, defendiendo su imparcialidad y profesionalismo. En una entrevista concedida a C5N, el árbitro se extendió en la explicación de su perspectiva sobre la jugada en cuestión y las circunstancias que rodearon su análisis.

Paletta enfatizó que su familia está dividida en cuanto a preferencias futbolísticas, desmintiendo la afirmación de que todos sus miembros son hinchas de Boca. Explicó que tiene un hermano que apoya a River y otro a Boca, lo que demuestra la ausencia de una inclinación clara hacia un club en particular.

Además, recordó un Superclásico anterior en el que estuvo a cargo del VAR y en el que River se impuso en el último minuto, señalando que en esa ocasión anuló un gol de Milton Giménez por una mano, una decisión que no favoreció al equipo de Núñez. Este antecedente, según Paletta, evidencia su capacidad para tomar decisiones objetivas y neutrales, independientemente del equipo involucrado.

El árbitro argumentó que la polémica se magnificó en la previa del partido, creando un ambiente de tensión y desconfianza. Subrayó la importancia de analizar las jugadas con calma y objetividad, evitando dejarse influenciar por presiones externas o prejuicios. Paletta insistió en que su función como árbitro del VAR es brindar apoyo al árbitro principal en el campo, revisando las jugadas dudosas y asegurando que se apliquen las reglas de manera justa y consistente.

En cuanto a la jugada específica del posible penal, Paletta defendió la decisión del árbitro principal de no sancionarlo. Describió la acción como una jugada 'gris', en la que hubo un contacto entre Lautaro Blanco y Lucas Martínez Quarta, pero que no fue suficiente para derribar al defensor. Según Paletta, las imágenes respaldaban la apreciación del árbitro en el campo, quien consideró que el contacto no tenía la intensidad necesaria para ser considerado penal.

Además, señaló que Lucas Martínez Quarta exageró la caída, simulando un golpe más fuerte de lo que realmente fue. Paletta argumentó que había elementos suficientes para respaldar la decisión tomada en el campo, y que la polémica se basaba en una interpretación subjetiva de la jugada. El árbitro también hizo hincapié en la dificultad de tomar decisiones en tiempo real, especialmente en jugadas rápidas y complejas como la que se analizó.

Reconoció que siempre existe un margen de error, pero que su objetivo es minimizarlo al máximo y garantizar que las decisiones sean lo más justas y precisas posible. La declaración de Paletta busca, en definitiva, aclarar su posición y defender su integridad profesional ante las acusaciones de parcialidad que han surgido tras el Superclásico. El árbitro espera que su explicación contribuya a calmar el debate y permitir que el fútbol se centre en lo deportivo





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