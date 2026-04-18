Héctor Grunewald: El Abuelo Ultra maratonista que Corre Dormido y Supera la Adversidad

A los 81 años, Héctor Grunewald es una leyenda viviente del atletismo de ultradistancia en Argentina. Con un riñón donado a su hijo y un cuerpo curtido por el trabajo, desafía los límites físicos y emocionales, corriendo a veces dormido y buscando cumplir metas cada vez más ambiciosas.

Héctor Grunewald , un hombre de 81 años con un espíritu indomable, ha demostrado al mundo que la edad es solo un número cuando se trata de pasión y resistencia. A menudo corre dormido, un fenómeno que describe como despertar en medio de la madrugada, con sus piernas moviéndose por inercia en la pista de Montevideo, empapada por la lluvia y azotada por el viento. Asegura que son experiencias únicas que solo aquellos que desafían los límites de la resistencia pueden comprender. Sin embargo, no está dando un paseo casual; está completando nada menos que 200 kilómetros en 48 horas de esfuerzo puro.

Nacido en Coronel Suárez, Héctor es ahora una leyenda viviente en Olavarría. Su vida ha sido un testimonio de trabajo arduo, desde sus siete años trabajando en una quinta hasta su oficio de albañil, plomero y gasista. Esta cultura del esfuerzo está profundamente arraigada en él. Curiosamente, su incursión en el mundo del running no ocurrió en su juventud. Aunque de niño admiraba al legendario Osvaldo Suárez, su camino lo llevó por los campos y las obras de construcción. Fue la vida, en su forma más noble, la que finalmente lo puso a prueba.

La vida de Héctor dio un giro significativo hace exactamente 39 años, un 17 de abril. No fue por una hazaña deportiva personal, sino por un profundo acto de amor paternal. Al acompañar a sus hijos a una competencia, se unió casi por impulso. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión en su extraordinaria historia no se encuentra en sus zapatillas, sino en una sala de operaciones. Hace 25 años, Héctor tomó la valiente decisión de donarle un riñón a su hijo mayor, Pablo. Con una serenidad admirable, relata a TN: Hacía apenas unos días que me habían retirado los puntos, y no, en absoluto. Los médicos nunca me mencionaron nada sobre la competencia. Siempre he sido así y nunca he prestado atención a los problemas. Fueron decisiones que tomé sin miedo, sin temor a nada, y me ha ido bien.

Hoy, Pablo, a sus 51 años, es un chef exitoso y un atleta trasplantado que ostenta medallas de oro mundiales. Héctor, a pesar de tener un solo riñón y un cuerpo marcado por accidentes laborales y vértebras desplazadas, se ha consolidado como el único argentino mayor de 80 años en el ranking mundial de ultradistancia. A diferencia de los corredores modernos, obsesionados con la tecnología y los suplementos, Héctor es un representante de la vieja escuela, un rebelde en el mejor sentido. Confiesa: Nunca me preparé. Yo hacía mi trabajo diario en la construcción, salía a trotar, no me cuidé con las comidas, no hice un plan de alimentación especial. Todo normal. Para él, el secreto reside en haber comprendido las capacidades de su cuerpo.

Héctor corre para combatir la artrosis; cuando se queda quieto, los dolores aparecen, pero en movimiento los trasciende. Su familia es su roca. Casado con Elisa Díaz desde 1973, quien también ha participado en ultramaratones de seis horas, Héctor ha forjado un equipo inquebrantable. Sus hijos Pablo, Martín, Valeria y su hija menor, junto con sus seis nietos, celebran cada kilómetro de sus logros. Con orgullo, Héctor recuerda un tiempo en el que cinco miembros de su familia competían juntos en la misma carrera. Con más de 1100 carreras en su haber y 23 ultramaratones oficialmente registradas, Héctor se emociona con facilidad. Las lágrimas brotan cuando habla del profundo cariño de la gente que lo reconoce en la calle como un referente. Es un cariño enorme de la gente, del público. Últimamente, el público es maravilloso, algo que nunca imaginé que me sucedería. Al principio, lloraba mucho de emoción y ahora me he ido acostumbrando, pero sé que cuando llego a una competencia, paso saludando a la gente y agradeciendo todo el apoyo.

Actualmente, su mirada está fija en el horizonte, con un ojo puesto en Hungría. Tiene un cupo asegurado para una competencia de seis días en Budapest, donde la organización lo ha reconocido por sus antecedentes mundiales. El único obstáculo es el presupuesto, ese que intenta estirar mes a mes con trabajos de plomería y su jubilación mínima. Cobro solamente la mínima y le agrego algo para terminar el mes con más trabajitos que hago, pero me cuesta mucho viajar, confiesa. A Héctor no le intimidan los 100 o los 200 kilómetros. Su meta es aún más ambiciosa. Menciona que su madre vivió hasta los 101 años y que, si él llega a los 100, le gustaría intentar correr una competencia en pista de 400 metros. Mientras tanto, Héctor seguirá presente, ya sea en las calles de Olavarría o en cualquier pista del mundo, demostrando que el movimiento es la medicina suprema que mantiene el alma joven.





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