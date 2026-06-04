Héctor Alterio es homenajeado en Madrid con un parque en su honor

El barrio de Hortaleza inauguró un parque en honor a Héctor Alterio, seis meses después de su muerte. La familia y amigos del actor argentino se reunieron para rendirle tributo.

Héctor Alterio fue homenajeado en Madrid con un parque en su honor: la emoción de sus hijos Ernesto y Malena. A seis meses de la muerte del actor argentino, el barrio de Hortaleza inauguró un espacio en su honor.

Malena Alterio compartió su emoción en las redes a seis meses de su muerte. Se trató de la inauguración de un parque que a partir de ahora lleva su nombre en el barrio de Hortaleza, uno de los lugares con los que mantenía un vínculo muy especial. El acto estuvo cargado de emoción y reunió a familiares, amigos, vecinos y representantes locales que quisieron rendir tributo a una de las figuras más importantes tanto de Argentina como de España.

Buscó destacar el legado artístico y humano de quien construyó una trayectoria de más de seis décadas en el cine, el teatro y la televisión. La encargada de compartir algunos de los momentos más significativos de la jornada fue su hija, Malena Alterio. A través de Instagram publicó varias imágenes del homenaje y expresó su agradecimiento por el reconocimiento.

Gran parte de la familia de Héctor Alterio en el homenaje al actor en Hortaleza, mientras Malena Alterio dice una palabras durante el acto inaugural. (Foto: Instagram / malenaalteriooficial) "Ayer, el barrio de Hortaleza, su segundo barrio, le regaló a papá este precioso parque. Fue un día lleno de emoción, recuerdo y cariño. Gracias a todos los que lo hicisteis posible.

Eternamente agradecidos", escribió la actriz, madre de la joven y expareja del actor. Todos participaron de una jornada marcada por la emoción y el recuerdo del protagonista de películas como La publicación de Malena recibió numerosos mensajes de apoyo y cariño. Uno de los más destacados fue el de Juana Acosta, quien comentó: "Qué emocionante Male. Grande Héctor".

Una imagen de Héctor Alterio en Hortaleza, el barrio madrileño donde recibió un importante homenaje. (Foto: Instagram / malenaalteriooficial) Con este homenaje, Héctor Alterio quedó unido para siempre a uno de los barrios más importantes de su vida en España, un país donde desarrolló buena parte de su carrera y donde continúa siendo una figura profundamente admirada





todonoticias / 🏆 2. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Héctor Alterio Madrid Parque Homenaje Hortaleza

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Los dos bombazos que prepara Florentino Pérez si sigue en Real MadridEn caso de que sea reelecto en las inminentes elecciones del club, el histórico mandatario tendría apalabradas un par de contrataciones para reforzar su defensa.

Read more »

Real Madrid presentó su nueva camisetaLa casaca mantiene el blanco como base pero incorpora por primera vez dos colores adicionales: verde oscuro en la publicidad y un inesperado toque de rosa en las tres tiras de las mangas.

Read more »

Oficial: Florentino Pérez confirmó que Mourinho será el DT del Real Madrid si gana las eleccionesEn un breve video, el entrenador portugués afirmó que será el entrenador en caso de que el actual presidente sea reelecto en los comicios de este domingo.

Read more »

Bombazo: Riquelme prometió a Haaland y Rodri si gana las elecciones de Real MadridEl candidato opositor a Florentino Pérez por la presidencia del Merengue dio a conocer que cerrará las llegadas de los dos estrellas de Manchester City en caso de ser elegido por la masa societaria en las elecciones de este sábado.

Read more »