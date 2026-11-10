Héctor Aguer: La historia de la oposición conservadora del arzobispo platense

Análisis detallado sobre las posturas públicas y controversias de Héctor Aguer, ex arzobispo de La Plata, frente a temas sociales y políticos en Argentina.

Héctor Aguer se consolidó como la figura más destacada del ala conservadora dentro de la Iglesia católica argentina durante las últimas décadas. Compartió contemporaneidad con Jorge Bergoglio, quien posteriormente asumiría el papado bajo el nombre de Francisco, manteniendo coincidencias ideológicas en el rechazo absoluto al aborto y al matrimonio entre personas del mismo sexo. Sin embargo, el arzobispo platense se distinguía por adoptar posiciones ultramontanas que generaban constantes polémicas públicas.

Polémicas sobre identidad sexual y cine

En relación con la comunidad LGBTQ+, las declaraciones de Aguer frecuentemente rozaron la homofobia institucionalizada. Durante el año 2018, emitió una crítica cinematográfica dirigida contra la película Llámame por tu nombre, del director Luca Guadagnino, utilizando el filme para transmitir su mensaje conservador. En un extenso artículo publicado en el diario El Día, el prelado analizó la narrativa de la cinta centrada en la relación entre dos varones.

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Aguer describió la manifestación de sensualidad en el film como admirablemente dosificada hasta alcanzar el clímax del encuentro sodomítico. Criticó la morosidad romántica utilizada para mostrar la creciente cercanía entre los personajes, argumentando que alargaba desmedidamente la duración de la obra. Señaló además que el proceso de seducción ostenta delicadamente, paso a paso, la naturalidad de lo antinatural.

El arzobispo concluyó su reseña afirmando que existen grupos y financiamiento empeñados en hacer pasar por natural lo que no lo es, comprometidos en una estafa a la verdad. Pocos meses después de estas declaraciones, cumplió setenta y cinco años de edad y dejó de estar al frente de la archidióesesis platense.

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Incidente en la Catedral de La Plata

En el año 2014, un video promocional de la artista conocida como Tigresa del Oriente grabado dentro de la Catedral de La Plata provocó la ira inmediata de Aguer. El material audiovisual fue creado para promover un boliche dirigido a homosexuales, lo que desencadenó una fuerte reacción del prelado. Aguer declaró entonces que se había consumado una profanación del templo y definió a la homosexualidad como una abominación amparada legalmente.

Durante la celebración del Corpus Christi, el arzobispo denunció que, debido a un descuido de la guardia, una mujer vestida indecorosamente entró al recinto sagrado. Acusó a la artista de burlarse al entrar en un confesionario, blasfemar contra la Santísima Eucaristía rememando la comunión y expresándose de modo gravísimamente escandaloso.

Estas palabras fueron rechazadas firmemente por el Inadi y por la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans de Argentina. Ese mismo año, Aguer definió al preservativo como un adminículo utilizado para cometer adulterio, asegurando que era empleado por quienes frecuentan prostíbulos. También atacó a los boliches nocturnos por ser considerados ocasión próxima de pecado.

Oposición al marxismo y educación

Antes de estos incidentes, la obsesión pública de Aguer se centró en el marxismo dentro del sistema educativo. En 2009, actuando como miembro de la Comisión de Educación de la Conferencia Episcopal Argentina, inauguró la decimonovena Exposición del Libro Católico. Allí denunció que la nueva asignatura Construcción de Ciudadanía buscaba adoctrinar a niños y jóvenes con versiones criollas de las ideas de Michel Foucault y de la Escuela de Frankfurt.

Manifestó que se articulaba un proceso para convertir a los adolescentes bonaerenses en pequeños teóricos críticos destinados a cambiar la sociedad. Advertía que probablemente resultarían analfabetos, víctimas de la abolición de las humanidades y de los objetos formales de las disciplinas científicas, pero tendrían que ser revolucionarios mediante ese adoctrinamiento neomarxista.

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El ministro de Educación bonaerense, Mario Oporto, respondió a estas acusaciones señalando que la sociedad necesita formación democrática porque aún persisten pensamientos retrógrados que prefieren teorías autoritarias. Oporto consideró peligroso confundir marxismo revolucionario y agitar fantasmas de viejos enemigos de procesos históricos anteriores.

Conflictos sanitarios y civiles

En 2012, el foco de su oposición cambió hacia el protocolo de Atención Integral de los Abortos no Punibles presentado por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Aguer declaró que siempre hubo médicos aborteros, aunque pocos felizmente, pero ahora eran presionados por el Estado para convertirse en tales. Reclamó la confección de una lista de médicos dispuestos a practicar abortos y exigió protestas personales y colegiadas.

Señaló que los eventuales objetores de conciencia podrían ingresar fácilmente en una lista negra, argumentando que la presión estatal iba contra la naturaleza de la medicina misma y los derechos de servir a la vida. Ese mismo año, criticó en una columna la reforma del Código Civil respecto al inicio de la vida humana.

Citó el texto que establecía que la existencia de la persona humana comienza con la concepción en el cuerpo de la mujer o la implantación del embrión formado mediante técnicas de reproducción humana asistida, marcando así su postura firme sobre la protección desde la concepción.