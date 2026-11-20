Revisión de los hitos históricos del 20 de noviembre: desde el Combate de la Vuelta de Obligado hasta el Día de la Soberanía Nacional y otros eventos clave.

El 20 de noviembre representa una fecha clave en la memoria histórica argentina, marcada fundamentalmente por el Combate de la Vuelta de Obligado. Este enfrentamiento, ocurrido en 1848 a 20 kilómetros de San Pedro, simboliza la resistencia contra el bloqueo anglo-francés. El general Lucio Norberto Mansilla, cuñado de Juan Manuel de Rosas, lideró la defensa del río Paraná contra las fuerzas navales británicas y francesas.

El Combate de la Vuelta de Obligado

El conflicto tuvo como objetivo principal romper el bloqueo impuesto por potencias europeas. El bloqueo anglo-francés buscaba abrir el comercio con las provincias del Litoral sin negociar con Buenos Aires. Mansilla dispuso cadenas a lo ancho del río Paraná para frenar el avance de los barcos enemigos. A pesar del esfuerzo, los europeos lograron avanzar, pero no consiguieron imponer la causa del libre comercio a los litoraleños.

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El Origen del Día de la Soberanía

La conmemoración del 20 de noviembre como Día de la Soberanía Nacional rinde homenaje a esta defensa territorial. La resistencia en la Vuelta de Obligado demostró la voluntad de mantener la integridad nacional frente a intervenciones extranjeras. Este hecho histórico permanece como un pilar en la identidad política y territorial de la nación argentina.

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Figuras Clave en la Historia Nacional

Otros eventos del 20 de noviembre incluyen el nacimiento de José Figueroa Alcorta en Córdoba. Figueroa Alcorta es la única persona en la historia argentina que encabezó los tres poderes del Estado. Ejerció el Poder Legislativo en 1904 como vicepresidente, el Ejecutivo hasta 1910 y el Judicial en 1929. Su gestión cubre un período crucial de institucionalidad republicana en Argentina.