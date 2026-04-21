Hazaña del Como en San Siro: Nico Paz lidera la histórica clasificación a la final de la Copa Italia

El Como venció 2-0 al Inter en el Giuseppe Meazza gracias a una actuación estelar de Nico Paz y Perrone. El equipo asegura su lugar en la final y sueña con el título y la clasificación a competencias europeas.

El conjunto del Como ha protagonizado una gesta épica en el legendario estadio Giuseppe Meazza al sellar su clasificación a la gran final de la Copa Italia tras imponerse con autoridad ante el Inter de Milán.

En una noche que quedará grabada en los libros de historia del club, el equipo visitante demostró una personalidad arrolladora desde el pitido inicial, neutralizando las virtudes tácticas de los locales y proponiendo un juego dinámico que resultó indescifrable para el esquema de Simone Inzaghi. La figura indiscutible del encuentro fue el mediocampista argentino Nico Paz, quien no solo se encargó de organizar el ritmo de juego, sino que participó activamente en las acciones más determinantes del marcador, desplegando un nivel futbolístico que ilusiona a todo el país y a la Selección Argentina. La primera mitad fue un monólogo de intenciones por parte del Como. Tras varias advertencias previas que incluyeron una intervención milagrosa de Josep Martínez y un impacto en el poste, llegó la apertura del marcador mediante una definición precisa de Baturina poco después de la media hora. El Inter, desconcertado y superado por la intensidad del rival, no logró encontrar los espacios para igualar las acciones, permitiendo que el Como manejara los tiempos a su antojo. El momento culmen del encuentro ocurrió en la segunda parte, cuando Nico Paz recuperó un balón dividido en la mitad del campo, exhibiendo una visión de juego privilegiada para asistir a Perrone. Este último no desperdició la oportunidad y sentenció el 2-0 definitivo que silenció a la grada local y aseguró el boleto para la instancia decisiva, donde ahora aguardan por el desenlace del duelo entre Atalanta y Lazio. Este triunfo no es casualidad, sino el reflejo de una estructura sólida que ha sabido potenciar el talento joven en el fútbol italiano. La capacidad del Como para mantener la calma bajo presión en uno de los escenarios más hostiles de Europa subraya el excelente momento de forma que atraviesa el equipo. Mientras el plantel celebra un logro que les otorga una plaza para la Europa League y la clasificación a la Supercopa, el mundo del deporte se rinde ante la actuación del joven talento argentino. En paralelo, la prensa italiana intenta sacudirse la polémica mediática que rodea a otros sectores del Calcio por investigaciones judiciales ajenas a lo deportivo, las cuales han salpicado a diversos nombres del circuito, aunque hoy el protagonismo absoluto le pertenece a la hazaña táctica y futbolística gestada sobre el césped de San Siro





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