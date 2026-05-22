Harvard Business School crea canal de televisión en Argentina

La iniciativa académica de Harvard Business School ha sido la responsable de la creación de un canal de televisión en Argentina. Desde 2011 y cada año, desde farmacéuticas hasta cadenas globales como McDonald's. 'Es la empresa más interesante que vimos', dijo uno de los estudiantes durante la visita a los estudios del canal. 'Podemos estar en los estudios, donde pasa toda la acción. Las otras eran compañías bastante aburridas'. Con una programación basada en figuras del entretenimiento y transmisiones en vivo, el canal ganó audiencia en YouTube y redes sociales y se consolidó como uno de los fenómenos recientes del negocio de medios digitales en la Argentina.

Una iniciativa académica de Harvard Business School, que forma parte del plan de estudios del primer año del MBA, ha sido la responsable de la creación de un canal de televisión en Argentina .

Desde 2011 y cada año, desde farmacéuticas hasta cadenas globales como McDonald's.

'Es la empresa más interesante que vimos', dijo uno de los estudiantes durante la visita a los estudios del canal. 'Podemos estar en los estudios, donde pasa toda la acción. Las otras eran compañías bastante aburridas'. Con una programación basada en figuras del entretenimiento y transmisiones en vivo, el canal ganó audiencia en YouTube y redes sociales y se consolidó como uno de los fenómenos recientes del negocio de medios digitales en la Argentina





Cronistacom / 🏆 16. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Harvard Business School Argentina Canal De Televisión Programación Basada En Figuras Del Entretenimi Monetización De Olga Eventos En Vivo Contenidos Patrocinados Acciones Especiales Con Marcas Formatos De Contenido Producciones On Demand

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Aluvión de dólares: Argentina logró un superávit comercial histórico en abril con sectores “sorpresa”En plena liquidación de la cosecha y con ayuda de los precios internacionales las exportaciones fortalecieron la balanza comercial

Read more »

Investigación clínica en Argentina: una industria que atrae U$S 700 millones anualesLa investigación clínica se perfila como una de las actividades más dinámicas de la economía del conocimiento. Hoy concentra el 48% de la inversión total privada en I+D del sector empresarial argentino

Read more »

Trump's Ally Warns of Chinese Influence in Argentina's Largest Export CanalBrian Mast, president of the House Foreign Affairs Committee, sent a letter to Marco Rubio, warning of alleged Chinese ties, and met with him last week in Washington. Another letter was sent to the President, sent to Rubio on April 23, in the final stretch of the 25-year contract to dredge, redrag, ballast and maintain the canal, through which nearly 80% of Argentina's agricultural exports pass. Mast also questions the bidding process and claims that the tenders favor Jan De Nul with unnecessarily restrictive technical requirements and a price floor that limits price competition. 'Awarding the contract to a consortium backed by China would be unacceptable and damaging to Argentina's national security, the United States, and the bilateral relationship,' wrote Mast in the letter to Rubio.

Read more »

Prognóstico del tiempo en Argentina: nevadas en patagónico y lluvias puntuales en Argentina NorteLa inestabilidad atmosférica observada en el AMBA se extendió a toda la Argentina, con importantes nevadas en la región patagónica y lluvias puntuales en la Argentina Norte gracias a la presencia de un anticiclón y la formación de un débil frente frío.

Read more »