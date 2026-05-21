El central del Manchester United, Harry Maguire, confirma su ausencia de la lista de Inglaterra para el Mundial, tras quedar fuera de la nómina definitiva. El zaguero, que venía de una temporada con continuidad en los Red Devils, rompió el silencio en sus redes sociales y expresó su decepción por la decisión del entrenador de Inglaterra.

El compañero de Licha Martínez que quedó 'impactado' al quedar afuera de la lista de Inglaterra para el Mundial Harry Maguire , central del Manchester United , confirmó su ausencia antes de que el seleccionador Thomas Tuchel hiciera pública la nómina de 26 citados.

Tras quedar afuera de la lista definitiva, el zaguero del Manchester United rompió el silencio en sus redes sociales y dejó en claro el golpe que significó para él la decisión del entrenador de Inglaterra.

'No he amado nada más que representar a mi país', expresó el defensor, que venía de una temporada con bastante continuidad en los Red Devils y soñaba con volver a tener protagonismo en Inglaterra. Más allá de quedarse afuera de la Copa del Mundo, Harry Maguire venía teniendo bastante participación en el Manchester United. El defensor nacido en Sheffield también había recuperado terreno en la selección inglesa.

Después de un año y medio sin convocatorias, volvió a aparecer en la lista de marzo y sumó minutos en los amistosos ante Uruguay y Japón. De esta manera, el total de veces que vistió la camiseta de los Three Lions creció a unas 66 oportunidades, llegando a portar la cinta de capitán en varios encuentros





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