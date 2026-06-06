Harry Kane y una victoria tranquila para Inglaterra en su primer amistoso antes del Mundial

En el primer partido de preparación para la Copa del Mundo, Inglaterra superó 1-0 a Nueva Zelanda con gol de Harry Kane, en un encuentro donde Thomas Tuchel rotó a sus jugadores y priorizó el cuidado físico de sus figuras. El entrenador alemán alineó un equipo alternativo, manteniendo solo a Kane como titular fijo, y logró una victoria sobria que dejó sensaciones positivas de control y seguridad, con la mirada puesta en el estreno en el Mundial.

Inglaterra inició su andadura en la preparación para la Copa del Mundo con una victoria por 1-0 sobre Nueva Zelanda en un partido amistoso disputado en el Raymond James Stadium de Tampa, Florida.

El delantero Harry Kane fue el héroe del encuentro al anotar el único gol del partido en el minuto 47 de la primera parte, con un certero cabezazo tras un centro preciso. Este tanto bastó para que los Tres Leones se llevaran el triunfo en un duelo donde la prioridad del técnico Thomas Tuchel fue claramente la rotación y el cuidado de sus jugadores clave de cara al torneo mundialista.

Tuchel presentó una alineación llena de ausencias habituales en sus once iniciales. La única figura indiscutible que saltó al césped fue Harry Kane, capitán y referente del equipo. El banquillo fue el escenario donde se movieron jugadores importantes como Morgan Rogers, Ollie Watkins, Marcus Rashford y Jude Bellingham, quien reapareció generando algunas polémicas con un penal que finalmente fue anulado por el VAR.

El planteamiento del seleccionador alemán pasaba por probar variantes tácticas, dar minutos a su amplia plantilla y, sobre todo, evitar cualquier lesión innecesaria antes del debut en la Copa del Mundo. Aunque la intensidad no fue la máxima, Inglaterra demostró superioridad en el manejo del balón y en la organización del juego. Los de Tuchel controlaron los espacios, retuvieron la posesión con criterio y generaron las ocasiones más claras, aunque con algunas imprecisiones en el último pase.

Tras el gol de Kane, Inglaterra moderó aún más su ritmo y optó por administrar el partido con la pelota, sin exponerse a contragolpes y minimizando riesgos. Nueva Zelanda, inferior técnica y tácticamente, intentó presionar pero nunca logró superar la línea defensiva inglesa de forma clara. Los cambios de Tuchel en el segundo tiempo sirvieron para sumar minutos a más integrantes de la convocatoria, incluyendo a algunos titulares habituales que empezaron en el banquillo.

La sensación final fue positiva: victoria sobria, cero goles encajados y todos los jugadores clave llegan frescos al Mundial. Kane, por su parte, continúa siendo la gran esperanza ofensiva de Inglaterra, mostrando que su instinto goleador se mantiene intacto. Ahora el equipo pondrá el foco en su próximo y definitivo amistoso antes de viajar a la Copa del Mundo, con la idea de afinar detalles y asentar conceptos bajo la filosofía de Tuchel





DiarioOle / 🏆 11. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Harry Kane Inglaterra Thomas Tuchel Mundial 2026 Amistoso

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Rock del país: El indio, Messi, el sueño del Mundial y dos héroes en este lío...El mensaje que nunca se mandó, un encuentro que nunca se dio, el sueño mutuo del Mundial y e

Read more »

Argentina clasificó al Mundial de Fútbol Femenino por tercera edición consecutivaLa Albiceleste aseguró su presencia en la cita máxima después de empatar 1-1 con Perú en la Liga de Naciones Sudamericana.

Read more »

Inglaterra vence a Nueva Zelanda en amistoso disputado en TampaResumen completo del partido amistoso entre Inglaterra y Nueva Zelanda, con detalles del resultado, goles, desarrollo del juego y transmisión.

Read more »

El cabezazo de Harry Kane salva a Inglaterra ante Nueva Zelanda en amistosoInglaterra venció 1-0 a Nueva Zelanda en Tampa, con un cabezazo de Harry Kane en el minuto 45+2. Thomas Tuchel realizó once cambios en el segundo tiempo. El partido sirvió como preparación para el próximo torneo, donde Inglaterra enfrentará a Costa Rica antes del inicio de la competencia.

Read more »