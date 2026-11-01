Harry Kane recibe homenaje por Balón de Oro en Allianz Arena con 73 goles

Harry Kane fue homenajeado por el Bayern Munich ante más de 75.000 hinchas tras ganar el Balón de Oro con 73 goles en la temporada.

Harry Kane, el delantero inglés y máximo goleador de la Bundesliga, fue reconocido con una emotiva ceremonia en el Allianz Arena. Miles de aficionados ovacionaron al futbolista durante el evento realizado este sábado, demostrando el profundo respeto y admiración que genera entre la afición bávara. La celebración marcó un hito histórico para el club alemán y para la selección de Inglaterra en el ámbito del fútbol profesional.

Reconocimiento por 73 goles y Balón de Oro histórico

El delantero de 33 años recibió el reconocimiento tras una temporada extraordinaria en la que acumuló un total de 73 goles entre su equipo del Bayern Munich y la selección inglesa. Estos números espectaculares fueron determinantes para que Kane conquistara el prestigioso Balón de Oro. Este logro lo convirtió en el primer futbolista inglés en obtener dicho premio desde que Michael Owen lo ganara en el año 2001, rompiendo una larga sequía de títulos individuales para los jugadores de ese país.

Also read Harry Kane Wins the 2026 Ballon d'Or

La trayectoria de Kane durante la campaña fue impecable a nivel estadístico. Anotó 61 tantos en 51 partidos disputados con la camiseta del club bávaro, contribuyendo decisivamente a la obtención de tres títulos importantes: la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa alemana. Además, sumó 14 goles en la Liga de Campeones, consolidando su estatus como uno de los goleadores más letales y eficientes de la actualidad futbolística mundial.

Primer inglés en ganar el Balón de Oro desde 1980 en el Bayern

Durante el acto de homenaje, el futbolista inglés agradeció públicamente el respaldo incondicional de los aficionados. Destacó su orgullo por vestir la camiseta del Bayern Munich, un equipo con una gran historia y tradición ganadora. Kane se convirtió así en el primer jugador de ese club en ganar el Balón de Oro desde que Karl-Heinz Rummenigge lograra este honor en los años 1980 y 1981, uniéndose a un selecto grupo de leyendas del futbol alemán.

Advertisement

Siendo considerado uno de los mejores goleadores de su generación, Kane finalmente alcanzó el reconocimiento individual más importante del deporte. La llegada de este premio personal coronó un año de sacrificios, dedicación y rendimiento constante. El momento fue particularmente emotivo, ya que representó no solo un triunfo personal, sino también la validación de su proyecto deportivo en la liga alemana frente a una hinchada que lo adoptó con rapidez.

Partido terminado 2-2 con empate tardío del Dortmund

A pesar de la celebración central, el partido no pudo ser completamente idílico para los anfitriones. El duelo se resolvió con un empate 2-2 tras un trámite muy cambiante que mantuvo la tensión y la emoción hasta el minuto final del encuentro. El Borussia Dortmund logró encontrar el empate en los instantes finales gracias a un gol de Fábio Silva, lo que impidió que la fiesta del homenaje culminara con una victoria local contundente.

No obstante, la euforia por el Balón de Oro inundó el estadio. Kane saltó al campo de juego del Allianz Arena luciendo el codiciado trofeo, rodeado de familiares y llevándose todos los aplausos de la grada. Los aficionados del Bayern Munich dedicaron largas ovaciones al inglés, reconociendo que había merecido ese homenaje. Fue un hermoso momento familiar que quedó grabado en la historia reciente del club y del jugador inglés.