El delantero inglés Harry Kane sufrirá tres meses de baja por un desgarro en el tobillo izquierdo, un golpe severo para las aspiraciones del Bayern Múnich en Bundesliga y Champions League.

El Bayern Múnich ha confirmado que el delantero inglés Harry Kane sufrirá una baja significativa de tres meses debido a una lesión en el tobillo izquierdo. El club bávaro divulgó un parte médico oficial que detalla un desgarro del ligamento sindesmótico como la causa exacta de su ausencia prolongada, un revés importante para el equipo que esperaba contar con el ganador del Balón de Oro para sus ambiciones en la Bundesliga y la Champions League. Esta noticia surge inmediatamente después de que el técnico, Vincent Kompany, reapareciera públicamente tras superar una grave afección de salud.

Cronología de la lesión en Colonia

El incidente ocurrió durante el partido correspondiente a la fecha 10 de la Bundesliga contra el 1. FC Colonia, un encuentro que finalizó con un marcador de 1-1. Harry Kane salió al campo de juego para disputar únicamente 20 minutos antes de ser retirado del partido por orden del cuerpo técnico. El problema comenzó cuando el delantero inglés recibió un golpe en la disputa con el defensor rival Joel Schmied mientras se apresuraba para definir una jugada. La lesión se agravó sobre el cierre de la primera mitad, momento en el que también sufrió un golpe adicional del francés Olivier Demé.

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Parte médico y estado de Julian Olise

El informe médico oficial emitido por el Bayern Múnich especifica que la recuperación de Harry Kane se extenderá por varios meses, lo que representa un golpe directo a las aspiraciones del club en las competiciones nacionales e internacionales. En contraste con la gravedad de la lesión del inglés, el club informó que el delantero francés Julian Olise solo sufrió un golpe y se encuentra en revisión. Su presencia en el próximo partido dependerá de las evaluaciones médicas que se realicen en los próximos días, aunque su pronóstico es mucho más favorable que el de Kane.

Esta baja se suma a una larga lista de futbolistas importantes que actualmente se encuentran lesionados en la plantilla del equipo alemán. El portero titular Manuel Neuer permanece ausente debido a un desgarro del ligamento sindesmótico en la rodilla izquierda, una lesión similar a la de Kane pero de diferente origen. Además, Serge Gnabry, Ismael Saibari, Luis Díaz y Alphonso Davies también están fuera de las canchas, lo que debilita considerablemente las opciones tácticas del equipo para el resto de la temporada.

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Retorno de Vincent Kompany al banquillo

La reaparición de Harry Kane como titular se vio empañada por la ausencia del entrenador Vincent Kompany, quien se encontraba en recuperación de una irritación meníngea. El técnico belga fue trasladado al hospital en octubre después de desvanecerse mientras observaba un entrenamiento del filial del Bayern Múnich. Permaneció internado durante seis días y fue diagnosticado con la afección antes de su reaparición en conferencia de prensa este jueves, donde afirmó que simplemente estaba enfermo y que no escuchó lo suficiente a su cuerpo.

Vincent Kompany reconoció que arrastraba una infección viral cuando dirigió el empate 2-2 frente al Arsenal por la Champions League, dos días antes de su desvanecimiento. Durante su ausencia, el entrenador interino Aaron Danks asumió la conducción del equipo, dirigiendo cinco partidos oficiales con un rendimiento positivo: ganó cuatro duelos y empató uno. Kompany expresó su gratitud por el acompañamiento de los médicos, los dirigentes y su cuerpo técnico, asegurando que los estudios médicos recientes fueron favorables y que se encuentra en condiciones de retomar sus actividades.

La situación actual del Bayern Múnich plantea un desafío significativo para su permanencia en la cima de la clasificación. El empate 1-1 contra Colonia dejó a la punta de la tabla en riesgo, ya que el Borussia Dortmund tiene 21 puntos y juega este sábado, mientras que el Bayern acumula 22 puntos. La combinación de la baja prolongada de su goleador principal Harry Kane y la lista extensa de lesiones en la plantilla pone a prueba la profundidad del roster y la capacidad de adaptación del cuerpo técnico bajo la dirección de Vincent Kompany.