Harry Kane celebra Balón de Oro y récord en Inglaterra con gol en Wembley

Harry Kane marcó su primer gol desde ganar el Balón de Oro para igualar el récord histórico de partidos con la Selección Inglesa ante Croacia en Wembley.

Harry Kane, el máximo anotador histórico de la Selección Inglesa, marcó su primer gol desde recibir el Balón de Oro para celebrarlo junto al récord de 126 partidos disputados con su selección en el estadio Wembley ante Croacia. El delantero del Bayern Múnich aprovechó un penal concedido por el VAR por una falta a Jude Bellingham para poner el 2-1 parcial y alcanzar la cifra de 126 appariciones en tierras londinenses, uniendo así sus dos grandes logros recientes en una misma jornada memorable.

Celebración del Balón de Oro en Wembley

Harry Kane demostró que su estado de forma estaba recuperándose justo a tiempo para enmendar la racha de tres partidos sin marcar desde que fue galardonado como el mejor jugador del planeta por France Football. Tras el gol, el artillero de 33 años acarició la pelota para simbolizar la unión entre su reciente distinción individual y su longevidad con la camiseta nacional. Esta jugada no solo significó el tanto del 2-1, sino que sirvió como un homenaje público a los hinchas que acudieron al estadio con pancartas que celebraban la impresionante marca conseguida por el delantero.

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Récord de partidos con la Selección Inglesa

El momento del gol coincidió con el hito histórico de superar al ex portero Peter Shilton para convertirse en el jugador con más encuentros disputados en la historia de la Selección Inglesa. Peter Shilton, conocido por sufrir la célebre Mano de Dios y por anotar el mejor gol en México 1986, ostentaba previamente esta marca desde hace años. Harry Kane rompió este estancamiento al jugar su partido número 126 en Wembley, un estadio que es habitual en el fútbol europeo y que ahora guarda la memoria de sus mayores récords individuales.

Superación de la sequía goleadora reciente

Antes de este encuentro, Harry Kane enfrentaba una sequía goleadora insólita para su estándar, habiendo registrado cuatro asistencias y ningún tanto desde que ganó el galardón en Francia. La presión aumentaba cada semana sin resultado en la tabla, lo que hacía que su retorno al marcador ante Croacia fuera crucial para su confianza. La acción comenzó cuando el VAR detectó un agarrón a Jude Bellingham, lo que permitió a Kane convertir el penal y demostrar que su capacidad finalizadora seguía intacta a pesar de la falta de acierto reciente con el balón al pie.

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El Príncipe William y los detalles del Balón de Oro

La celebración del Balón de Oro también incluyó un detalle singular con la familia real británica durante la ceremonia de entrega. El Príncipe William acompañó a Peter Shilton al campo de juego para obsequiar a Harry Kane una camiseta, un gesto protocolar que contrastó con la reacción del jugador. Curiosamente, Harry Kane no mostró la camiseta inmediatamente, sino que la guardó, manteniendo el foco en su desempeño deportivo posterior. Esta acción reflejaba la humildad del jugador, quien priorizó el resultado del equipo y su récord personal sobre los homenajes institucionales.

Impacto en el Bayern Múnich y futuro inmediato

El gol de Harry Kane ante Croacia rompió su racha negativa con el Bayern Múnich, donde llegaba sin marcar tras ganar el premio France Football. Esta recuperación llega en un momento clave para su club, ya que demuestra que puede mantener altos niveles de rendimiento tanto a nivel internacional como en los clubes. Con el 2-1 en el marcador, Kane no solo ayudó a su selección, sino que validó su estatus como uno de los mejores delanteros del mundo, listo para seguir acumulando goles y asistencias en los próximos compromisos oficiales y de club.