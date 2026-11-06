Harakiri Tour: De la banda chilena regresa a Argentina tras más de 20 años

El cantante Pablo Holman revela detalles del Harakiri Tour de De la Gonza en Córdoba. Concierto en Club Paraguay con entradas limitadas y nueva formación.

El músico Pablo Holman, líder y voz de la agrupación chilena De La Gonza, ha confirmado su regreso a los escenarios argentinos con el lanzamiento del Harakiri Tour. La presentación en la ciudad de Córdoba está programada para tener lugar en el emblemático Club Paraguay, ubicado en la calle Marcelo T. de Alvear 651. Este evento marca un hito significativo para la banda, ya que representa su primera actuación en esta jurisdicción tras un periodo de más de dos décadas sin pisar suelo cordobés.

Renovación conceptual y legado sonoro

La formación de De La Gonza, establecida a principios de los años 2000, se consolidó como el fenómeno pop-rock emo definitivo de su época en Chile. Durante esa etapa, la agrupación brindó la banda sonora para millones de adolescentes, canalizando sus dramas, nostalgias e identidades emergentes. Actualmente, la gira internacional Harakiri simboliza una reinvención conceptual profunda, diseñada para cerrar etapas pasadas y abrir una nueva era sonora que trasciende la mera nostalgia.

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Pablo Holman ha destacado que el repertorio no solo apela al recuerdo de los grandes éxitos, sino que incorpora reinterpretaciones frescas y modernas. El objetivo es que el público disfrute de temas clásicos con nuevas versiones, sonidos actualizados y una producción distinta. Esta estrategia busca mantener la relevancia artística mientras se honra la trayectoria que llevó a la banda a ser reconocida internacionalmente en países vecinos.

Equilibrio entre paternidad y vida adulta

La realidad de los miembros de De La Gonza ha evolucionado drásticamente desde la vorágine adolescente de los años 2000. Los integrantes ahora transitan la vida adulta entre diferentes países, proyectos personales, matrimonios estables y la crianza de sus hijos. Pablo Holman, quien tiene 38 años, ha explicado que conciliar la música con la paternidad requiere una adaptación constante. El músico describe el proceso de ensayar a distancia como una tarea compleja, pero necesaria para mantener la coherencia del proyecto.

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Uno de los aspectos más emotivos para la banda es la integración de la siguiente generación en su mundo musical. Holman ha mencionado con alegría que comparte su pasión por la música con su hija, tanto en el escenario como en el entorno digital. Esta conexión intergeneracional refleja la madurez del grupo y su deseo de seguir creciendo artísticamente sin perder la cercanía con su base de fans que hoy también son adultos.

Adaptaciones logísticas y cambios en la formación

La organización de esta gira enfrenta desafíos logísticos significativos debido a la dispersión geográfica de los miembros. Además, se han producido cambios recientes en la alineación oficial. La integrante Gaby Moreno no podrá participar en los recitales actuales debido a trámites de estatus migratorio que lleva años tramitando junto a su esposo. Aunque este factor está fuera del control de la banda, se priorizó la seguridad jurídica y administrativa de la artista.

Como respuesta inmediata, otros miembros de la agrupación se ofrecieron para asegurar la continuidad del espectáculo. La banda se ha adaptado exitosamente a presentarse con cuatro integrantes en lugar de cinco. Holman asegura que esta reducción no afectará la calidad musical ni la energía del show. El grupo mantiene la disposición de estar en cinco miembros en el futuro, cuando las agendas y circunstancias lo permitan.

Detalles del evento y próximos pasos

Las entradas para la función en Club Paraguay se encuentran a la venta a través de la plataforma digital oficial y en los puntos de venta físicos habituales de la sala. Dado que el recinto tiene una capacidad limitada, se recomienda adquirir los tickets de manera anticipada para evitar inconvenientes. La presentación promete ser un cruce generacional vibrante, atendiendo tanto a la fanaticada histórica como a nuevos oyentes interesados en su música reciente.

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El nombre de la gira, Harakiri, alude a una canción cinematográfica cuyo trasfondo narrativo trata sobre la reinvención. El concepto sugiere matar el pasado para dar paso al futuro, un resumen preciso del momento actual de la banda. La formación está actualmente ocupada preparando un próximo material discográfico que se publicará el año que viene, posponiendo su estreno para 2027.

La programación actual permite a De La Gonza cerrar el 2026 recorriendo países que han brindado un apoyo incondicional a lo largo de los años. Esta fase de la gira sirve como puente hacia la nueva etapa artística, donde se presentará música inédita en escenarios no explorados anteriormente. El público argentino recibe a la agrupación con un calor especial, recordando las visitas iniciales de la banda cuando comenzó su expansión internacional y los medios locales respaldaron sus primeros pasos en la región.