Hantavirus: Casos siguen subiendo entre personas que viajaron en el crucero MV Hondius

El número de afectados por el brote de hantavirus a bordo del crucero MV Hondius asciende a 13, entre casos considerados confirmados y probables. La investigación del paciente cero sigue en curso y se han identificado más de 600 contactos en 32 países.

El brote de hantavirus a bordo del crucero MV Hondius, que zarpó de Ushuaia el mes pasado, ha ascendido a 13 casos confirmados y probables, según la última actualización de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La investigación del paciente cero, Schilperood, sigue en curso, y se ha confirmado que el brote fue causado por el virus hanta Andes, presente en el sur de Argentina y Chile. Sin embargo, la OMS ha descartado la exposición en Chile y sugiere una transmisión posterior de persona a persona a bordo del barco. Se han identificado más de 600 contactos en 32 países, con el 53% considerados de alto riesgo.

La OMS espera notificar nuevos casos debido al período de incubación del virus, que puede demorar hasta ocho semanas en aparecer. Los países están en alerta y monitoreando los casos y contactos según los plazos desde la posible exposición al virus





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