Handball Argentina: Juveniles y Juniors clasifican al Mundial 2027

Las selecciones de handball Juvenil y Junior de Argentina obtuvieron su clasificación al Mundial 2027 tras vencer a Chile y Uruguay. Los equipos ahora disputarán las finales regionales.

Las selecciones Juvenil y Junior de handball de Argentina lograron su clasificación histórica a los Mundiales 2027 durante la etapa de semifinales del torneo regional. Este logro deportivo confirma la solidez del proyecto de formación nacional y asegura la presencia de la albiceleste en las próximas citas globales.

Resultados Clave y Clasificación

La Selección Junior de Argentina conquistó su pase al imponerse a la selección de Uruguay con un marcador final de 29-24. Por su parte, el plantel Juvenil aseguró su ubicación en el Mundial 2027 al vencer a la selección de Chile por un resultado amplio de 36-24. Ambas victorias fueron fundamentales para el crecimiento del equipo.

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Los partidos mostraron un primer tiempo parejo entre los equipos rivales, pero la autoridad de Argentina se impuso con claridad durante el segundo tiempo. Este dominio en la segunda mitad permitió consolidar los resultados y cerrar las etapas clasificatorias con éxito rotundo para la delegación argentina.

Actuación Destacada de las Estrellas

Bautista Torossian se posicionó como la figura principal del equipo Junior con su desempeño excepcional ante la selección de Uruguay. El jugador logró anotar 7 tantos durante el encuentro, lo que le valió ser reconocido como el máximo goleador del partido. Su contribución ofensiva fue decisiva para asegurar la victoria y el pase a la final.

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En el cruce de la categoría Juvenil, Nicolás La Delfa lideró la ofensiva contra Chile con un total de 8 goles. Esta actuación sólida lo consolidó como el máximo anotador del duelo y fue clave para la diferencia de goles que finalmente definió el resultado a favor de Argentina en este encuentro.

Además del rendimiento goleador, Felipe Alvarez fue elegido como el Jugador Más Valioso (MVP) del partido Juvenil contra Chile. Su intervención técnica y táctica fue reconocida como fundamental para el control del juego, destacando su liderazgo dentro de la cancha y su capacidad para resolver situaciones clave durante el enfrentamiento.

El Rival Brasil y las Finales

La selección de Brasil se consolidó como el otro finalista al derrotar a Uruguay en la otra semifinal de la categoría Juvenil con un marcador de 25-17. En la categoría Junior, Brasil también mostró superioridad al vencer a Chile por 25-18, confirmando su dominio regional y su preparación para la gran final.

Ahora, Argentina y Brasil chocarán en la gran final para definir los títulos de las categorías Sur-Centro Sur. La final de la categoría Juvenil se disputará a las 17.30 horas, mientras que el partido Junior se llevará a cabo a las 19.30 horas. Estos encuentros cerrarán el torneo con el objetivo de coronar al mejor equipo de la región.