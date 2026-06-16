Hamilton se reinventa en Ferrari: de sentirse un 'inútil' a ganar en Barcelona

Lewis Hamilton transformó su temporada con Ferrari tras un 2025 sin podios, liderando cambios técnicos y personales que culminaron con su victoria número 106 en el Gran Premio de Barcelona.

Los cambios que ejecutó Lewis Hamilton en busca de la octava estrella comenzaron tras sentirse un "inútil" en 2025. El piloto británico, siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 , vivió una temporada de pesadumbre y abatimiento en su primer año con Ferrari .

No logró ni un solo podio en 2025, y su rendimiento estaba muy por debajo del de su compañero de equipo. La falta de resultados lo hundió psicológicamente, y en el Gran Premio de Hungría se autoinfligió un castigo al no superar la Q2 y finalizar duodécimo, la misma posición en la que largó. Pero en lugar de rendirse, Hamilton decidió reinventarse.

El 7 de enero, al cumplir 41 años, escribió un texto en redes sociales que reflejaba su transformación: "Llegó el momento del cambio. Empezar nuevas rutinas, dejar atrás patrones indeseables y trabajar en el progreso. Dejar atrás lo que ya no sirve. Puede llevar tiempo, habrá cosas de las que no podemos deshacernos inmediatamente, pero todo comienza con un primer paso".

Esas palabras marcaron el inicio de una nueva etapa que no solo abarcaba la pista, sino también su vida sentimental y sus múltiples batallas por los derechos a la igualdad, contra el racismo y la discriminación. Hamilton se involucró en múltiples aspectos dentro de la estructura de Ferrari, corrigiendo detalles y tomando decisiones que no dieron una prestación inmediata, pero que eran los pasos correctos para forjar un presente de ilusión.

El equipo lo escuchaba, y él sabía que no tenía mucho tiempo para mejorar. Se enfocó en las áreas por optimizar, detallando los problemas del auto de 2025 y trabajando en el simulador de Maranello con el coche ajustándose al reglamento actual, donde hubo un radical cambio técnico y de motor. También asumió la responsabilidad de elegir a su ingeniero de carrera, Carlo Santi, un colaborador interino que inicialmente solo estaba de paso.

Sin embargo, Hamilton confió en él y la relación floreció. Tras la victoria en Barcelona, Hamilton expresó: "Es buenísimo poder conectar con un ingeniero que no sea el que yo tuve durante tantos años. Carlo es muy callado, se notaba que para él debe ser difícil expresar lo que siente. Solo está sonriendo y dándote esos grandes abrazos, en los que me dice ¡gracias!.

Me gusta pensar que probablemente este éxito sirvió para volver a prender la chispa, ese amor por ser ingeniero de carrera, igual que me pasó a mí como piloto". Con el triunfo en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya, Hamilton rompió una racha negativa de 41 grandes premios sin éxitos y sumó la victoria número 106 de su carrera.

La alegría de Ferrari se reflejó en las palabras de su presidente, quien felicitó al piloto: "Bien hecho, Lewis, por tu primera gran victoria con Ferrari. Un momento emotivo y un resultado muy importante, que pertenece a todo el equipo y a todos nuestros aficionados. Me gustaría dar las gracias por la determinación, el sacrificio y el esfuerzo colectivo que demuestran cada día con pasión y espíritu Ferrari, tanto en la pista como en Maranello".

Hamilton enseñó vigencia en la pista y demostró ser un líder en el garaje y en la fábrica. Quedó atrás la malicia de quienes lo vieron vulnerable y atacaron por su edad, argumentando que era un piloto que no se adaptaba al entorno de Maranello. Ahora, con la octava estrella en el horizonte, Hamilton y Ferrari miran al futuro con optimismo





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