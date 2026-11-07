Hamilton parte atrás en Brasil por sanciones de Ferrari y penalizaciones en la unidad de potencia

Lewis Hamilton inicia desde el fondo de la parrilla en el Gran Premio de Brasil debido a tres componentes nuevos de Ferrari que le suman 30 lugares de castigo, junto a Verstappen y Checo Pérez.

Lewis Hamilton partirá desde la última posición en el Gran Premio de Brasil tras acumular un castigo de 30 lugares en la parrilla de salida. Esta sanción proviene de la ampliación del reemplazo de componentes en la unidad de potencia de su monoplaza Ferrari. El británico compartirá las dos últimas plazas de la grilla con Max Verstappen y Sergio Pérez, quienes también enfrentan penalizaciones significativas.

La situación se complica para el equipo Ferrari debido a las estrictas reglas de acumulación de sanciones. El reglamento establece que superar el cupo permitido de cada componente implica diez lugares de penalización la primera vez. En los reemplazos posteriores del mismo elemento, la penalización baja a cinco posiciones. El límite máximo autorizado es de cuatro unidades por temporada.

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Detalle de las sanciones de Hamilton

Hamilton sumó reemplazos adicionales que elevaron su castigo total a 30 posiciones. Esta cifra proviene de tres componentes que superaron por primera vez el límite de cuatro unidades, lo que suma diez puestos cada uno. Los elementos reemplazados son el quinto motor de combustión, el quinto turbo y el cuarto MGU-K. Esta configuración técnica específica desencadenó la penalización máxima permitida por reglamento.

Impacto en la parrilla de salida

A partir de los 15 puestos acumulados, el reglamento obliga a largar desde el fondo de la grilla, sin importar el tiempo marcado en la clasificación. Esta sanción por componentes no implica salida desde boxes. Hamilton queda relegado al final de la parrilla, pero arranca desde su posición designada. Esta norma afecta directamente la estrategia inicial de carrera para todos los involucrados.

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Competencia y contexto del evento

George Russell, por su parte, retrocede cinco puestos al estrenar su sexto motor de combustión interna. El Gran Premio de Brasil promete una largada caótica desde el fondo hacia adelante. Los tres hombres que empiezan atrás no son precisamente los más fáciles de ignorar en el calendario actual. La clasificación del sábado, entonces, no será irrelevante para ninguno de los tres.

Una buena vuelta puede permitirle a Hamilton comenzar la remontada del domingo con dos rivales menos por delante. Esta dinámica cambia el panorama táctico para las primeras vueltas de la carrera. Los equipos deben ajustar sus estrategias de neumáticos y tráfico para maximizar la posición final.

Además de las sanciones técnicas, el fin de semana incluye otros desarrollos importantes. Colapinto le hizo probar mate a Hamilton en el GP de Brasil de la F1, generando una reacción viral del británico. Alpine elogió el trabajo de Colapinto y valoró lo hecho por Minì. También revelaron por qué Gasly no se sintió cómodo en sus sesiones de entrenamiento.