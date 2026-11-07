Hamilton, Leclerc y Checo Pérez pierden posiciones por cambios en motor en México y Brasil

La F1 sanciona con retrocesos en grilla a pilotos clave por cambios de componentes del motor tras problemas en entrenamientos previos a las carreras en México y Brasil.

La Fórmula 1 ha impuesto sanciones significativas a varios pilotos de primer nivel para las próximas carreras en México y Brasil. Lewis Hamilton y Charles Leclerc perderán diez posiciones en la parrilla de salida, mientras que Sergio Checo Pérez también saldrá último en su respectivo evento.

Sanciones por cambios de motor

Max Verstappen, uno de los pilotos sancionados en la previa de la clasificación del Gran Premio de México, recibirá su castigo debido a que Red Bull cambió componentes de la unidad de potencia de su monoplaza. Esta medida se tomó tras los problemas que tuvo el neerlandés durante los entrenamientos libres del viernes.

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El equipo neerlandés montó su quinto motor de combustión interna en los monoplazas de Ferrari, lo que provocó una grilla muy diferente a la que resultaría normalmente. Esta situación adversa afectará tanto a los pilotos de Red Bull como a los de Ferrari en sus estrategias de carrera.

Impacto en Ferrari y Mercedes

Para el Cavallino Rampante será un domingo complicado, ya que sus dos pilotos tendrán que remontar desde puestos inesperados. Esto sucede después de un viernes que no dejó grandes sensaciones en Maranello, afectando directamente a Charles Leclerc y a su colega de equipo.

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En Mercedes, la situación también es crítica, pues Hamilton y Verstappen coincidieron así en una situación adversa. La sanción para Mercedes se debió al cambio de parte de su unidad de potencia, lo que complicará la clasificación para la carrera del Gran Premio de Brasil.

Detalles de las carreras

La carrera del Gran Premio de Brasil se correrá este domingo desde las 14 en el circuito de Interlagos. Los pilotos afectados por las sanciones deberán ajustar sus estrategias de carrera para intentar recuperar posiciones en la pista, enfrentando desafíos adicionales desde el inicio del evento.