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Halston: Una producción breva estudiada que atrapa con su historia y elenco de primera categoría

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Halston: Una producción breva estudiada que atrapa con su historia y elenco de primera categoría
NetflixEwan McgregorBreve Producciones
📆5/9/2026 11:55 AM
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La historia sigue la vida de Roy Halston Frowick, un diseñador que logra posicionarse como una de las figuras más importantes de la moda a nivel internacional, construyendo una marca que se vuelve sinónimo de lujo y tendencia. Sin embargo, el éxito se ve afectado de forma directa por la presión constante, golpeando su vida personal y profesional. A medida que avanza su carrera, Halston empezó a enfrentar un ritmo de vida cada vez más acelerado, donde la fama, el exceso y las exigencias del medio empiezan a jugar en su contra. Esto genera tensiones en su entorno cercano y lo lleva a perder poco a poco el control sobre su propia creación. La miniserie está compuesta por cinco episodios, con una duración aproximada de entre 50 y 60 minutos cada uno, lo que permite una historia ágil y fluida, sin sentirse monótona.

Las producciones breves vienen ganando terreno en las principales plataformas de streaming, valoradas por sus historias atrapantes y elencos de primer nivel. En este contexto, aparece Halston, una miniserie estrenada en 2021 en Netflix , dirigida por Daniel Minahan y protagonizada por Ewan McGregor en el papel de un reconocido diseñador.

La producción cuenta con cinco episodios y muestra el ascenso, la fama y la posterior caída del icónico creador de moda en la Nueva York de los años 70 y 80. Una de sus claves que explica su éxito es el reparto de calidad que presenta, acompañado por Krysta Rodriguez, Rebecca Dayan y Bill Pullman. De qué trata Halsto

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