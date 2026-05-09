Hallazgo y detención por presunto homicidio en Rufino en Santa Fe

La localidad de Rufino en Santa Fe quedó en conmoción por el hallazgo del cuerpo de Juan Emilio López un hombre de 50 años que estaba desaparecido desde el domingo y era buscado intensamente. La investigación cambio de rumbo y se pasó a ser tratada como un homicidio. El cuerpo fue encontrado en un canal y el sospechoso quedó detenido como el principal sospechoso.

La localidad de Rufino en Santa Fe quedó en conmoción por el hallazgo del cuerpo de Juan Emilio López un hombre de 50 años que estaba desaparecido desde el domingo y era buscado intensamente.

Su hijo fue detenido como el principal sospechoso de haber cometido un presunto homicidio. El cuerpo fue encontrado este miércoles en un canal cercano al Parque Municipal en la zona de las calles José Ingenieros y Meunier. En el operativo participaron efectivos policiales bomberos de Rufino Alcorta y Venado Tuerto además de perros especializados en rastreo. Según la fiscalía los vecinos y el análisis de cámaras de seguridad fueron claves para avanzar en la investigación y reconstruir lo ocurrido.

El fiscal Menéndez y el fiscal Clavero detallaron el caso señalando los secuestros de elementos de interés para la causa durante el allanamiento realizado en la casa del sospechoso. El cuerpo fue trasladado para realizar la autopsia que permitirá establecer la causa y el momento de la muerte. Según el fiscal Menéndez la fiscalía cuenta con distintos elementos probatorios para sostener la acusación inicial contra el detenido





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