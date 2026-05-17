Hallazgo histórico: rescatan del mar restos del Faro de Alejandría, una de las siete maravillas del mundo

El Faro de Alejandría fue una importante meta de la expedición submarina PHAROS. Este proyecto internacional está dirigido por la arqueóloga Isabelle Hairy y el Ministerio de Turismo de Egipto. El equipo ha logrado la recuperación de las piezas más importantes del faro, gracias a la tecnología digital.

Recuperan del mar el Faro de Alejandría, una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo; parte del proyecto internacional PHAROS, una colaboración entre el Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) de Francia y el Ministerio de Turismo de Egipto.

Después de haber estado hundido en el fondo marino durante más de 20 años, este importante monumento histórico ha sido recuperado gracias a la tecnología digital. El Faro de Alejandría, construido por el arquitecto griego Sóstrato de Cnido durante el reinado de Ptolomeo I Sóter, se alzaba a más de 100 metros de altura sobre la isla de Faro, y al parecer, es el único entre los siete monumentos que no ha sido desludadamente recuperado hasta la fecha.

Con la ayuda de nuevas tecnologías, el equipo ha logrado la recuperación de piezas más importantes. El equipo está preparando un análisis digital y una reposición virtual de los bloques, como si fuesen piezas de un vasto rompecabezas arqueológico. Según una investigación independiente realizada por los investigadores, el Faro de Alejandría podría haber sido el primero que se estableció en Egipto hace unos 600 años antes de Cristo





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Faro De Alejandría Seven Wonders Of The Ancient World Historic Find 國際 PHAROS 為期十年之久方為他們分/二 Built By Greek Architect Archaeological Research Recovery Of Historic Monuments

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