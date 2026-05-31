Hallazgo del cuerpo de Agostina Vega: confirmaron que fue descuartizada por el único detenido

La búsqueda de Agostina Vega en Córdoba culminó con la confirmación del hallazgo de su cuerpo. La joven de 14 años habría sido descuartizada por Claudio Barrelier, el único detenido en el caso. La madre de Barrelier rompió el silencio y la familia de Agostina pidió que se recalifique la imputación del acusado.

Tras una semana de intensa búsqueda en Córdoba, se confirmó el hallazgo del cuerpo de Agostina Vega . Según fuentes de la investigación, la joven de 14 años habría sido descuartizada por el único detenido del caso, Claudio Barrelier .

El cuerpo de Agostina fue encontrado en un descampado que ya había sido revisado por las autoridades y donde se había visto a Barrelier. Los investigadores sospechan que el acusado retiró los restos de su vivienda el pasado lunes y los trasladó ocultos en un vehículo hasta el lugar.

La joven había sido vista con vida por última vez la noche del sábado 23 de mayo, y su desaparición activó los protocolos especiales y generó una fuerte movilización social para dar con su paradero. La madre de Claudio Barrelier rompió el silencio tras el femicidio de Agostina Vega y aseguró que necesita una explicación sobre lo ocurrido.

La familia paterna de Agostina Vega pidió que la Justicia avance con una recalificación de la imputación contra Claudio Barrelier, el único detenido por el femicidio de la adolescente de 14 años





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