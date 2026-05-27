Hallazgo de restos de Ana Lía Corte en Bariloche

La búsqueda de Ana Lía Corte había sido exhaustiva y había involucrado a la Policía de Río Negro y el MPF, quienes habían realizado rastrillajes en zonas boscosas del Cerro Otto, estructuras abandonadas y en las costas de los lagos Nahuel Huapi y Moreno, todos con resultados negativos.

Fueron trasladados a la morgue los restos de Ana Lía Corte , una mujer de 52 años que había estado desaparecida desde el pasado 8 de mayo en el barrio Melipal de Bariloche .

Las fiscales Betiana Cendón y María Sofía Ocampo encabezaron las actuaciones en el lugar del hallazago de los restos. La búsqueda de la mujer había sido exhaustiva y había involucrado a la Policía de Río Negro y el MPF, quienes habían realizado rastrillajes en zonas boscosas del Cerro Otto, estructuras abandonadas y en las costas de los lagos Nahuel Huapi y Moreno, todos con resultados negativos.

Se había obtenido una pista firme a través de los registros fílmicos, que mostraban que Ana Lía se había tomado un colectivo de la línea 51 y había descendido en la intersección de las calles Tiscornia y Onelli. A partir de ese dato, los operativos se habían concentrado en la barda del Ñireco y las áreas próximas al arroyo, a relativamente pocas cuadras de donde finalmente este martes ocurrió el trágico hallazgo que mantiene en vilo a la ciudad rionegrina.

La condición psiquiátrica de Ana Lía había sido un factor que había sido considerado durante la investigación, ya que había comenzado un tratamiento psiquiátrico en 2019 tras escaparse del domicilio que compartían. A pesar de la intensidad de la búsqueda, Ana Lía había sido vista por última vez el pasado 8 de mayo en el barrio Melipal, y su desaparición había sido un misterio hasta que finalmente se encontraron sus restos en la morgue





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