Arqueólogos encuentran la piedra original enterrada en la Legislatura de Buenos Aires junto a una posible cápsula del tiempo olvidada por el arquitecto.

El equipo interdisciplinario de profesionales del área de Patrimonio de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires ha confirmado el descubrimiento de la verdadera piedra fundamental del edificio, oculta bajo tierra y escombros, así como la posible existencia de una cápsula del tiempo enterrada durante la ceremonia original. Esta revelación histórica, anunciada recientemente por las autoridades institucionales, marca un hito significativo en la comprensión de la arquitectura del Palacio, considerado un Monumento Histórico Nacional.

Mecanismo del descubrimiento arqueológico institucional

Los estudios iniciales se llevaron a cabo mediante el uso de georadar, una tecnología no invasiva que permitió mapear las estructuras subterráneas sin alterar la integridad física del sitio. Posteriormente, las excavaciones controladas revelaron que la verdadera piedra fundamental se encuentra cubierta por tierra y escombros, mientras que la piedra visible al día de hoy es simplemente una baldosa transitable que sirve como referencia geográfica para indicar la ubicación de la verdadera base histórica.

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Vanina Pastori, coordinadora de Patrimonio de la Legislatura, y Carla Coluccio, jefa del Taller de Conservación y Restauración, explicaron que existe una separación física clara entre la baldosa actual, la piedra fundamental real y lo que se supone es la cápsula del tiempo. Este proceso de prospección y conservación ha permitido desenmascarar un juego arquitectónico orquestado por el creador del palacio, quien escondería la verdadera piedra y establecería una línea imaginaria que conecta los cimientos con el punto más alto del edificio.

Posible contenido histórico de la cápsula de zinc

Basándose en la información encontrada en diarios de la época, el equipo comenzó la búsqueda específica de una cápsula del tiempo de zinc, material mencionado explícitamente en las crónicas periodísticas antiguas sobre la colocación de la piedra. Aunque no existe un relevamiento detallado que documente el tipo de información o documentación específica que se colocó en la cápsula, los expertos anticipan que el hallazgo podría incluir diarios de la época, fotografías y algunas monedas, elementos comunes en este tipo de legados para futuras generaciones.

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La expectativa generada por este tipo de mensajes pensados para el futuro tiene precedentes en la ciudad, como el hallazgo en 2007 de una cápsula del tiempo dentro de la cabeza de una escultura de Dante Alighieri. En aquel caso, el artista plástico austríaco Antonio Voegele había colocado una carta manuscrita fechada el 3 de agosto de 1908, que reseñaba datos generales de la obra, los materiales utilizados, monedas de la época, páginas del diario La Prensa y un periódico austríaco, objetos que hoy se exhiben en el Museo Franciscano.

Investigación en curso y preservación de la integridad

En la actualidad, los trabajos de remoción controlada de tierra permiten ver con claridad toda una parte de la piedra fundamental y lo que podría ser la cápsula, aunque una parte importante continúa tapada. La excavación se realiza con extrema cautela y paciencia, respetando la naturaleza delicada del subsuelo y la antigüedad de los elementos expuestos, garantizando que no se cause daño a los materiales históricos durante el proceso de exposición.

Un principio se evaluó la posibilidad de ingresar un dispositivo óptico para inspeccionar el interior de lo que se presume es la cápsula del tiempo. Sin embargo, esta opción fue descartada porque los especialistas entendieron que podrían afectar las condiciones de conservación de la piedra y ocasionar daños irreversibles sobre los elementos que pudieran encontrarse en su interior, priorizando la preservación sobre la inspección visual inmediata.

Simbolismo astronómico en la arquitectura del palacio

El equipo patrimonial también analizó la disposición del conjunto hallado y su alineación con los astros, descubriendo una conexión deliberada con la trayectoria del sol. Existe un vitral que representa un sol radiante montado sobre rieles, el cual se puede correr, permitiendo que desde la escalera se pueda ver la torre reloj del Palacio, una disposición que no parece azarosa y que refuerza la intención simbólica del diseño original.

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El edificio de la Legislatura porteña, inspirado en los más destacados palacios franceses, mantiene así sus misterios arquitectónicos intactos en gran medida, mientras continúan las labores de documentación y conservación. Este hallazgo no solo reescribe la historia constructiva del lugar, sino que ofrece una ventana tangible al pasado, revelando cómo los arquitectos y políticos de la época intentaron comunicar mensajes perdurables a través del tiempo y el espacio físico del monumento.