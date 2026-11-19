Científicos identifican plecóptero desconocido en isla Navarino como posible centinela del retroceso glaciar y sus impactos en los ecosistemas patagónicos.

Una expedición científica que recorría la isla Navarino, ubicada en el extremo sur de Chile, descubrió un ejemplar inesperado perteneciente al grupo de los plecópteros. Este hallazgo, registrado a 780 metros de altitud, podría convertirse en un indicador crucial para monitorear los cambios que provoca el retroceso de los glaciares en los ecosistemas locales. Los investigadores están analizando si esta especie nueva aporta información vital sobre la calidad del agua y las transformaciones ambientales derivadas del derretimiento del hielo.

Detalles del hallazgo y características morfológicas

El ejemplar fue encontrado debajo de piedras húmedas y sombreadas, cerca de fuentes de agua, durante una búsqueda dirigida al dragón de la Patagonia. Los adultos de esta especie desconocida miden entre 15 y 18 milímetros y carecen de alas, una característica anatómica que limita significativamente su capacidad para desplazarse hacia otros hábitats. A diferencia del dragón de la Patagonia, que está adaptado a vivir en ambientes estrictamente glaciares, este insecto no depende completamente del hielo para completar su ciclo de vida, aunque parte de su existencia transcurre en entornos vinculados con los glaciares.

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Liderazgo científico y publicación de los resultados

La investigación fue liderada por Javier Rendoll Cárcamo, investigador del Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC), en colaboración con especialistas de Chile, España, Reino Unido y otros centros científicos. Los resultados del estudio fueron publicados el 9 de noviembre de 2026 en una revista científica de prestigio internacional. El equipo multidisciplinario enfrenta el desafío de determinar si se trata efectivamente de una especie nueva, ya que el ejemplar no pudo ser asociado con ninguna de las especies registradas previamente en la zona.

Perspectivas sobre el impacto ambiental y climático

El interés científico se centra en la ubicación estratégica del hallazgo y su potencial como centinela del cambio climático. Javier Rendoll Cárcamo explicó que el estudio de este organismo permitiría comprender mejor cómo las modificaciones ambientales afectan a las poblaciones que viven en estos hábitats frágiles. La falta de capacidad de dispersión, debido a la ausencia de alas, hace que cualquier alteración importante en las condiciones del medio ambiente pueda tener efectos directos y graves sobre estas poblaciones específicas.

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Consecuencias del retroceso glaciar en los ecosistemas

La investigación analiza también la pérdida acelerada de hielo en los últimos remanentes glaciares de la isla Navarino. El agua que proviene del deshielo alimenta arroyos y otros ambientes de agua dulce, donde viven organismos adaptados a condiciones específicas de temperatura y disponibilidad de agua. Cuando los glaciares retroceden, esos ambientes se transforman y modifican las condiciones para las especies que dependen de ellos, lo que pone en riesgo la biodiversidad local.

Próximos pasos y estado actual de la investigación

Por ahora, los científicos no han establecido el estado de conservación del insecto ni han confirmado si es exclusivo de la isla Navarino. Tampoco se sabe con certeza si habita exclusivamente en esa zona o si está presente en otros sectores de la Patagonia. El equipo continuará con sus análisis para caracterizar a la especie y evaluar su papel en el monitoreo de los impactos ecológicos del deshielo en la región austral de Chile.