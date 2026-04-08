Hallazgo de fentanilo del laboratorio de Furfaro en el departamento de un enfermero fallecido: Nuevo giro en la investigación

El descubrimiento de ampollas de fentanilo del laboratorio de Ariel García Furfaro en el departamento de un enfermero fallecido en Palermo abre nuevas interrogantes en torno a su muerte. La autopsia reveló una cardiopatía como causa de muerte, pero el hallazgo de las ampollas vincula el caso con la investigación por el fentanilo contaminado que provocó numerosas muertes. La investigación deberá determinar cómo llegaron estas ampollas al departamento y si tuvieron relación con el fallecimiento.

Mientras la autopsia reveló cómo murió Eduardo Alejandro Bentancourt (44) el enfermero que fue encontrado en su departamento de Palermo por una cardiopatía hipertrófica y dilatada con congestión pulmonar; otros datos aparecieron en torno a su sospechosa muerte: se encontraron tres ampollas de fentanilo del laboratorio de Ariel García Furfaro , quien se encuentra procesado por la causa del lote contaminado que causó 111 muertes.

Una revelación que vincula directamente al enfermero fallecido con una de las investigaciones más controversiales del país. El hallazgo de estas ampollas en el departamento del enfermero, sumado a la confirmación de la causa de su muerte, abre nuevos interrogantes sobre las circunstancias que rodearon su deceso. La presencia del fentanilo, un potente analgésico opioide, y su origen en un laboratorio implicado en un escándalo de contaminación que provocó numerosas muertes, plantea serias dudas sobre la legalidad y el propósito de su uso. La investigación ahora deberá determinar cómo estas ampollas llegaron al departamento de Bentancourt, si se adquirieron de manera legal y si su consumo tuvo alguna relación con su fallecimiento. La investigación se torna aún más compleja al considerar que las ampollas halladas pertenecían al laboratorio HLB Pharma S.A., propiedad de Ariel García Furfaro, quien enfrenta cargos relacionados con la distribución de fentanilo contaminado. La posible conexión entre el fallecimiento del enfermero y el lote de fentanilo contaminado del laboratorio de Furfaro, implica la necesidad de investigar si Bentancourt estaba relacionado de alguna manera con la red de distribución o si simplemente adquirió las ampollas de forma legal antes de la prohibición. Además, las autoridades deberán indagar sobre el origen de las otras drogas encontradas en el departamento del enfermero, incluyendo medicamentos como lidocaína, propofol, dipirona, diclofenac, hioscina, clonazepam, midazolam, adrenalina, haloperidol y difenhidramina, algunos de los cuales también corresponden al laboratorio de García Furfaro. La presencia de estos medicamentos, junto con el fentanilo, sugiere un posible uso no autorizado o incluso el ejercicio ilegal de la medicina. La investigación deberá establecer si estas sustancias eran utilizadas por Bentancourt para consumo propio, para pacientes o para otros propósitos ilícitos. Las fuentes ligadas a la investigación confirman que las ampollas de fentanilo halladas en el departamento correspondían al certificado N°53.100, el cual fue detectado como contaminado hace casi un año y cuya prohibición por parte de la ANMAT se debió a las muertes provocadas por el fentanilo adulterado. Esto plantea la pregunta crucial de cómo estas ampollas, que deberían haber sido retiradas del mercado, llegaron a estar en posesión del enfermero. La investigación también deberá esclarecer si las ampollas fueron adquiridas antes de la prohibición o si, de alguna manera, fueron obtenidas de forma ilegal después de la prohibición. Las autoridades investigan la posibilidad de que se hayan desviado ampollas que debían ser devueltas. La intervención de la ANMAT, tras las muertes por fentanilo adulterado del laboratorio HLB Pharma S.A., prohibió el 13 de mayo del año pasado el uso de ampollas de fentanilo en todo el territorio nacional y ordenó el decomiso de todos los lotes contaminados. La investigación se extiende, por tanto, a la responsabilidad del laboratorio, los distribuidores y cualquier persona involucrada en la manipulación y distribución de estos medicamentos





clarincom / 🏆 3. in AR Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Fentanilo Ariel García Furfaro HLB Pharma Enfermero Muerte Sospechosa Palermo ANMAT Lote Contaminado Medicamentos Investigación

Argentina Últimas Noticias, Argentina Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

China da nuevo impulso a su “Robot Valley” para dominar el sector de los humanoidesEl nuevo plan quinquenal de Pekín convierte la robótica y la “inteligencia incorporada” en pilares centrales de la modernización económica. Ya hay más de 140 fabricantes locales registrados.

Leer más »

Un nuevo hallazgo puede cambiar la forma de cuidar el intestino en pacientes con celiaquíaEs una enfermedad que muchas veces tarda en detectarse porque no siempre da la cara de la misma manera. Puede provocar diarrea, pérdida de peso, distensión abdominal o fatiga, pero también puede aparecer con síntomas menos típicos.

Leer más »

Luis Caputo salió a atajar el nuevo escándalo libertario: 'no hay nada ilegal' en los créditosEl ministro de Economía defendió que el Banco Nación otorgara multimillonarios créditos hipotecarios para primera vivienda en condiciones preferenciales a funcionarios libertarios.

Leer más »

El hallazgo del siglo: científicos chinos identificaron un organismo vivo capaz de desarrollarse en MarteEspecialistas de la Academia China de Ciencias anunciaron que este espécimen es único y que realizarán mas investigaciones.

Leer más »

Hallazgo revolucionario: descubren un inmenso CEMENTERIO de “NAVES ESPACIALES” en el lugar más inaccesible del planetaEste enigmático sitio guarda en sus profundidades más de 260 naves espaciales abandonadas, según informó National Geographic.

Leer más »

Encontraron fentanilo del laboratorio de García Furfaro en el departamento del enfermero muerto en PalermoLas imágenes difundidas por los investigadores muestran ampollas de HLB Pharma Group. Hace un año, este producto fue prohibido por ANMAT y la justicia ordenó hacer decomisos.

Leer más »