Hallazgo de esqueleto bajo cemento en estación abandonada de Sierra Grande

Trabajadores descubren restos humanos bajo cemento en Sierra Grande, Río Negro. La investigación judicial examina si la muerte fue violenta y busca identificar a la víctima mediante autopsia.

Un grupo de trabajadores que realizaba tareas de refacción en una antigua estación de servicio abandonada descubrió un esqueleto humano enterrado bajo una capa de cemento. El hallazgo ocurrió el sábado en un predio ubicado sobre la Ruta Nacional 3, específicamente en el acceso sur a la localidad de Sierra Grande, Río Negro, cerca del Estadio Municipal de Fútbol.

Descubrimiento Sospechoso en Predio Abandonado

El punto de partida de la investigación comenzó cuando uno de los trabajadores notó que una sección del terreno presentaba una forma irregular similar a una tumba. Ante esta observación, el operario alertó a las autoridades locales. Durante las tareas de excavación subsiguientes, los efectivos confirmaron la presencia de restos humanos bajo la superficie endurecida.

Also read La leyenda negra de la “Condesa sangrienta”, la asesina serial más grande de la humanidad

Personal de la Comisaría número trece llegó inmediatamente al lugar para delimitar la zona y preservar las evidencias con el fin de no alterar el escenario del crimen. También intervinieron especialistas de Criminalística provenientes de Sierra Grande y San Antonio Oeste, quienes trabajaron bajo la supervisión directa de la fiscal Maricel Viotti Zilli.

Detalles Forenses Sugerirían Homicidio

Las primeras informaciones sobre el estado de los restos abrieron la sospecha inmediata de que la persona podría haber sido víctima de un homicidio. Según publicaron medios locales, el cuerpo aparecía con las manos cruzadas, lo que sugiere una restricción de movimiento previa al entierro.

Advertisement

Además de las manos, los pies de la víctima se encontraban atados, un detalle que fortalece la hipótesis de una intervención de terceros. La cabeza estaba cubierta por una bolsa que también estaba sujetada, y sobre esta se colocó una campera oscura, elementos que los investigadores deben analizar para reconstruir los eventos.

Los investigadores también encontraron una dentadura postiza entre los restos, un objeto que podría resultar crucial para establecer la identidad de la persona. Se constató asimismo que la persona llevaba puestos borcegos al momento de ser enterrado, lo que proporciona pistas adicionales para el perfil biológico de la víctima.

Traslado a Viedma para Identificación

Fuentes del Ministerio Público Fiscal informaron que los restos fueron retirados con la colaboración de los Bomberos Voluntarios de Sierra Grande. Posteriormente, fueron trasladados a Viedma para la realización de una autopsia completa y detallada.

Los estudios forenses buscarán determinar tanto la causa como la fecha aproximada de la muerte. Estos análisis son fundamentales para obtener información que permita identificar de manera concluyente a la persona y entender las circunstancias exactas de su fallecimiento.

Especulaciones y Contexto de la Investigación

Una de las primeras estimaciones difundidas por fuentes judiciales indica que los restos serían de larga data, aunque todavía no existe una precisión oficial sobre su antigüedad. Las autoridades todavía no han confirmado oficialmente las circunstancias de la muerte ni han determinado con exactitud cuánto tiempo llevaba el cuerpo enterrado.

Advertisement

El descubrimiento generó una fuerte repercusión entre los habitantes de Sierra Grande. En las redes sociales comenzaron a circular especulaciones que vinculan el hallazgo con personas desaparecidas años atrás, alimentando el interés público y la preocupación comunitaria.

Sin embargo, ninguna de esas versiones fue confirmada por la Justicia en esta etapa inicial. Las condiciones en las que aparecieron los restos forman parte de las evidencias que deberán analizar los peritos para establecer si hubo intervención de terceros y cómo terminó el cuerpo en ese lugar específico.

Los investigadores esperan los resultados de las pericias para reconstruir con precisión qué ocurrió y cómo se desarrolló la cadena de eventos que llevó al entierro. La autopsia será clave no solo para identificar a la víctima, sino también para determinar con certeza científica si la muerte fue violenta o ocurrió por otras causas naturales.

Mientras tanto, la fiscalía y los cuerpos policiales mantienen la zona bajo control y continúan con las diligencias necesarias para esclarecer este caso. La cooperación entre diferentes cuerpos de seguridad y especialistas forenses es vital para avanzar en la resolución del misterio que rodea a estos restos encontrados bajo el cemento.