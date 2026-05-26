Hallazgo de cuerpo calcinado de docente en Junín: la relación familiar en el centro del caso de homicidio agravado

El cadáver de la docente Margarita Gutiérrez fue encontrado incendiado en su hogar de Junín. Las investigaciones revelan una relación familiar conflictiva y movimientos sospechosos capturados por cámaras de seguridad, mientras la Fiscalía prepara cargos de homicidio agravado.

En la tarde del lunes, el cuerpo de Margarita Gutiérrez , docente de la localidad de Junín , fue hallado calcinado en el interior de la vivienda ubicada en la calle Isaac Estrella, en pleno centro de la ciudad mendocina.

Según los agentes de la Policía Judicial, la escena mostraba indicios de un incendio provocado y la víctima presentaba graves quemaduras en gran parte del cuerpo, lo que dificulta la labor del Cuerpo Médico Forense para precisar la causa exacta de la muerte. La investigación preliminar indica que el incendio se desencadenó poco después de la llegada del hijo mayor de la víctima, quien había regresado a la casa en motocicleta después de haber abandonado el domicilio unos minutos antes.

Testigos afirman que el joven, visiblemente alterado, entró a la vivienda y, tras varios minutos, se escuchó una fuerte explosión seguida de llamas que consumieron gran parte del interior. Los primeros informes recabados en el expediente policial revelan que la relación entre Margarita y su hijo estaba profundamente deteriorada desde hacía varios años, marcada por conflictos recurrentes y episodios de violencia verbal.

Testimonios de vecinos y familiares cercanos describen una convivencia tensa, en la que la madre había intentado mediar y reconciliar a los miembros de la familia sin éxito. El hijo, cuya identidad no ha sido revelada por motivos de seguridad, habría sido detenido en la madrugada del martes tras el hallazgo del cuerpo.

En el momento de su captura, presentaba signos de descompensación fisiológica, lo que obligó a los agentes a trasladarlo a un sanatorio local para recibir atención médica de urgencia. Las cámaras de seguridad instaladas en la zona registraron movimientos clave durante la noche previa al hallazgo del cadáver. Los videos muestran al sospechoso cruzar la calle y dirigirse a la vivienda frente a la suya, permanecer allí unos minutos y luego retirarse en moto.

Unas horas después, el vehículo sufrió una avería mecánica y el individuo regresó en automóvil, presumiblemente para buscar a su madre. La evidencia visual fue fundamental para reconstruir la cronología de los hechos y ha permitido a la Fiscalía avanzar en la acusación por homicidio agravado en tanto se determina la participación de terceros en el incendio.

El caso ha conmocionado a la comunidad de Junín, que exige justicia y una pronta solución a los interrogantes que rodean este trágico suceso





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