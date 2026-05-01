Hallan sin vida al segundo pescador desaparecido en el Río de la Plata

Las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo de José Luis Herrera, de 45 años, el segundo pescador desaparecido en el Río de la Plata desde el domingo pasado. El cadáver fue encontrado flotando a 10 kilómetros de la costa, frente a Punta Lara. Ambos pescadores habían salido a probar un bote a motor y no regresaron, lo que desencadenó un operativo masivo de búsqueda. Las investigaciones apuntan a un posible fallo técnico o condiciones climáticas adversas como causas del accidente.

El segundo pescador desaparecido en el Río de la Plata desde el domingo pasado fue hallado sin vida este jueves, al igual que su compañero, cuyo cuerpo había sido encontrado días antes.

Se trata de José Luis Herrera, de 45 años, cuyo cadáver fue localizado por la Prefectura Naval Argentina cuando flotaba a 10 kilómetros de la costa, frente al paraje platense de Punta Lara. Según fuentes cercanas a la investigación, los efectivos rescataron el cuerpo y lo entregaron a la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que lleva adelante la investigación tras la denuncia de los familiares de las víctimas.

Ambos pescadores habían ingresado al río el domingo por la tarde cerca de Villa Domínico y no regresaron, lo que llevó a las autoridades a desplegar un amplio operativo de búsqueda por agua, aire y tierra. Alcides Ledesma, de 47 años, y Herrera habían salido de sus hogares por la mañana en una camioneta Peugeot Partner blanca, que fue hallada abandonada en la orilla sin rastros de los experimentados pescadores.

Según Aldana, hija de Ledesma, los hombres ingresaron al río en un bote a motor que iban a probar tras repararlo y llevaron un remo por precaución. El cuerpo de Herrera fue trasladado a la morgue judicial de Lomas de Zamora para que su pareja lo identifique, ya que las características físicas y los tatuajes coincidían con la descripción.

El operativo de búsqueda incluyó guardacostas, personal especializado y patrullas que recorrieron la costa, concentrándose en puntos clave donde las corrientes podrían haber arrastrado a las víctimas. Las autoridades sospechan que el bote pudo haber sufrido un fallo técnico o haber sido arrastrado por el viento en condiciones climáticas adversas, lo que habría provocado la caída de los pescadores al agua y su posterior ahogamiento, aunque no descartan otras hipótesis.

La tragedia ha conmocionado a la comunidad local, que exige respuestas claras sobre las circunstancias del accidente. Mientras tanto, los familiares de las víctimas piden justicia y un esclarecimiento rápido de los hechos. Las autoridades continúan investigando para determinar las causas exactas del suceso y descartar cualquier irregularidad





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