Hallan sin vida a una mujer de 30 años en Córdoba: la principal hipótesis apunta a un atropello con maquinaria agrícola

El cuerpo de Estefanía Isabel Villamea fue encontrado en un camino rural de San Antonio de Litín. La investigación apunta a un accidente con una fumigadora, aunque se esperan más pruebas para confirmar los detalles.

El cuerpo sin vida de una mujer de 30 años fue hallado en un camino rural de la localidad de San Antonio de Litín, en el departamento Unión de la provincia de Córdoba .

Las primeras pericias indican que la víctima, identificada como Estefanía Isabel Villamea, fue embestida por una máquina agrícola. La Policía ya interrogó a un sospechoso, un peón rural, en relación con el incidente. El hallazgo del cuerpo se produjo cerca de las 9 de la mañana de este jueves, sobre la banquina a unos 700 metros del ingreso a Latín.

Fuentes oficiales confirmaron que, con el paso de las horas, avanza la investigación por la muerte de la mujer, madre de un niño de cinco años y oriunda de la localidad de Oliva. El caso generó conmoción en la zona y es seguido de cerca por la Justicia, que ya tiene una primera hipótesis sobre lo ocurrido, aunque se aguardan los resultados de la autopsia para confirmar detalles. El hallazgo se produjo tras un aviso a la Policía.

Al llegar los efectivos junto a un servicio de emergencias, confirmaron la muerte de la víctima, que yacía tendida en la banquina. Allegados de la mujer contaron que Villamea tenía la rutina de salir a caminar cada mañana por esa zona donde fue encontrada muerta. En ese contexto, el fiscal de Instrucción Nicolás Gambini señaló en el medio local Villa María Vivo que la principal línea de investigación apunta a un accidente.

Todo indica que podría haber sido embestida por una maquinaria agrícola, específicamente una fumigadora tipo mosquito, precisó el fiscal. Una de las claves que analizan los investigadores es la presencia de una fuerte niebla en el momento del accidente, lo que habría reducido la visibilidad y contribuido al fatal desenlace.

En tanto, ya fue identificado el conductor de la máquina involucrada, un peón rural, y se investiga qué circunstancias habrían llevado a que continuara la marcha tras atropellar a la mujer. Tenemos individualizado a la persona que habría estado conduciendo el vehículo agrícola y la habría embestido, confirmó el fiscal. Aunque agregó que todavía quedan pruebas pendientes para darle forma al caso. Falta recibir algunos testimonios e incorporar el resultado de la autopsia, sumó Gambini.

La comunidad local está consternada por este trágico suceso, que ha dejado a un niño sin su madre y ha generado una ola de solidaridad en la zona. Las autoridades continúan trabajando para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades en este lamentable accidente





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