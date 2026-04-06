Hallan sin vida a enfermero en Palermo: Cardiopatía y análisis de sustancias en investigación

Un enfermero de 44 años fue encontrado muerto en su departamento de Palermo. La autopsia preliminar revela una cardiopatía como causa de muerte. Se investiga la presencia de múltiples drogas y su posible consumo.

Eduardo Alejandro Bentancourt, de 44 años, el enfermero hallado sin vida en su departamento de Palermo , falleció a causa de una “ cardiopatía hipertrófica y dilatada con congestión pulmonar”. Esta fue la conclusión preliminar del informe de la autopsia realizada por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 21, bajo la supervisión del fiscal Carlos Alberto Vasser.

Aún se esperan los resultados de los informes histopatológicos y toxicológicos, los cuales podrían arrojar luz sobre el posible consumo de sustancias encontradas en su departamento. La familia de Betancourt no había tenido contacto con él desde el lunes y, al no responder a sus llamadas, su hermana viajó desde Entre Ríos para reportar la situación a la Policía. Finalmente, el viernes, alrededor de las 16:00 horas, las autoridades ingresaron al departamento que el enfermero alquilaba en el noveno piso del edificio ubicado en Fray Justo Santa María de Oro 2428, donde fue encontrado sin vida.\En el lugar del hallazgo, se encontraron al menos 112 ampollas de diversas drogas, incluyendo propofol y fentanilo, cuya trazabilidad aún está siendo investigada. El informe forense detalla que el cuerpo presentaba una venopunción con halo equimótico (señal de vitalidad) en el pliegue del codo derecho, sin otras lesiones traumáticas ni indicios de heridas defensivas. Asimismo, se estableció que la persona fallecida se encontraba en posición sentada al momento de su muerte y sufría de una patología cardiovascular preexistente, según informaron fuentes oficiales en el sitio web Fiscales.gob.ar. Los expertos estimaron que el fallecimiento ocurrió entre tres y cinco días antes de la autopsia, la cual se llevó a cabo el 4 de abril de 2026 a las 8:00 horas. Adicionalmente, de acuerdo con información oficial, los peritos de la Unidad Criminalística Móvil de la Policía de la Ciudad, tras revisar las cámaras de seguridad, no han encontrado hasta el momento “indicios o elementos que sugieran la participación de terceros”.\En la cocina del departamento, se encontraron cuatro ampollas abiertas de midazolam (un sedante, hipnótico, ansiolítico y miorrelajante) y fentanilo, además de guantes de látex desechables, una jeringa y aguja utilizadas, tres teléfonos celulares, documentación personal y tarjetas del enfermero. Dentro de una caja, se halló una bolsa que contenía al menos 112 ampollas de diferentes drogas sin utilizar: 5 de propofol, 7 de lidocaína, 5 de difenhidramina, 5 de dipirona, 8 de hioscina, 5 de fentanilo, 12 de diclofenac, 2 de clonazepam, 20 de midazolam, 7 de dexametasona, 1 de adrenalina, 1 de haloperidol, 12 de metoclopramida, 7 de diazepam, 6 de ketorolac, 1 de lorazepam, 5 de cloruro de potasio, 1 de ceftriaxona, 1 de penicilina y 1 de succinilcolina. La fiscalía ha implementado medidas para determinar la trazabilidad de estas sustancias, su origen y las posibles responsabilidades relacionadas con su obtención





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