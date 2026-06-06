Hallan muerto al actor brasileño Patrik Machado tras encuentro con dos hombres en un hotel de Campo Grande

El actor Patrik Machado, de 32 años, fue encontrado sin vida en un motel de Campo Grande, Brasil. La policía investiga una posible sobredosis como causa de muerte.

El reconocido actor brasileño José Patrik Machado , de 32 años, fue hallado sin vida en la madrugada del viernes en una habitación de un motel de la ciudad de Campo Grande , en el estado de Mato Grosso do Sul.

Según informaron fuentes policiales, el actor había ingresado al establecimiento horas antes acompañado por dos hombres, quienes se retiraron del lugar aproximadamente a las 0:30 horas, dejando a Machado solo en la habitación. Minutos después, el personal del motel intentó contactarlo para gestionar el cobro de la estancia, pero al no obtener respuesta, ingresaron a la habitación y lo encontraron tendido en el suelo, aparentemente sin signos vitales.

Los médicos que acudieron al lugar confirmaron que el cuerpo ya presentaba rigidez cadavérica, lo que indica que llevaba varias horas sin vida. La policía secuestró el teléfono celular de la víctima como parte de las investigaciones, y se espera que los exámenes periciales determinen la causa exacta del fallecimiento. La principal hipótesis que manejan los investigadores es una posible sobredosis, aunque no se descartan otras líneas de investigación, como la intervención de terceros.

Machado, quien era oriundo de Campo Grande, había formado parte de una compañía de teatro durante cinco años y recientemente había incursionado en la televisión y el cine. Su muerte ha causado conmoción en el ambiente artístico local, con colegas y amigos expresando su dolor y sorpresa en redes sociales. La Asociación de Actores de Mato Grosso do Sul emitió un comunicado lamentando la pérdida y solicitando a las autoridades una investigación exhaustiva.

Según trascendió, el actor había estado lidiando con problemas personales en los últimos meses, aunque su entorno familiar afirmó que no tenía conocimiento de consumo de drogas. La familia de Machado viajó a Campo Grande para reconocer el cuerpo y coordinar los trámites funerarios, mientras que la policía continúa interrogando a los empleados del motel y revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad para reconstruir los últimos momentos del actor.

Las autoridades también buscan identificar a los dos hombres que acompañaron a Machado al motel, quienes hasta el momento no han sido localizados. Se cree que podrían ser conocidos del actor, pero su identidad aún no ha sido confirmada. La investigación está a cargo de la Delegacia de Homicídios de Campo Grande, que ha solicitado los resultados de la autopsia y los análisis toxicológicos para determinar si hubo consumo de sustancias.

Mientras tanto, el caso ha generado un intenso debate en la opinión pública sobre la seguridad en los hoteles alojamiento y la responsabilidad de los establecimientos ante situaciones de emergencia. La muerte de Patrik Machado se suma a una serie de fallecimientos recientes de jóvenes actores en Brasil, lo que ha llevado a las autoridades a reforzar las campañas de prevención contra el consumo de drogas.

Se espera que en los próximos días se ofrezcan más detalles sobre las circunstancias del deceso, mientras la comunidad artística llora a uno de sus talentos emergentes





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