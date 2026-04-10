Hallan muerta a Maitena, la adolescente desaparecida en Merlo

La joven de 14 años fue encontrada sin vida en un descampado en Las Heras. La investigación busca esclarecer las circunstancias de su muerte tras su desaparición en Merlo.

Maitena Luz Rojas Garofalo, una joven de 14 años, fue encontrada sin vida el jueves 9 de abril, tras haber sido reportada como desaparecida luego de dirigirse a su escuela en la localidad bonaerense de Merlo . La adolescente fue vista por última vez alrededor de las 8 de la mañana en las cercanías de la puerta de la institución educativa a la que nunca llegó a ingresar.

Este viernes, familiares y amigos se reunieron en un emotivo homenaje, realizando una suelta de globos como despedida simbólica. En medio de esta actividad, la tristeza y el dolor por la pérdida de Maitena eran palpables. Se observaron abrazos, lágrimas y momentos de profundo silencio, reflejando el impacto de la tragedia en la comunidad. La investigación de este lamentable suceso sigue en curso. \El día de la desaparición, Maitena llegó a la puerta de la Escuela de Educación Secundaria N°16 a las 7:10 de la mañana del miércoles. En ese momento, utilizó una excusa para no ingresar a la escuela y fue vista en las calles de Merlo. Las cámaras de seguridad registraron sus movimientos, mostrando su presencia a las 8:20 en la intersección de Bicentenario y Perú. En las imágenes se observa a la adolescente caminando con paso firme. Vestía un pantalón de jean azul claro y desgastado, un buzo color verde oliva, una campera negra y zapatillas blancas y negras. Llevaba una mochila cuadrada y beige en la espalda. Los videos recopilados y los testimonios de testigos corroboraron su recorrido tanto en Merlo como en Las Heras, proporcionando pistas clave para entender sus últimas horas. \Las últimas imágenes con vida de Maitena la muestran caminando sola. Estas grabaciones fueron obtenidas de las cámaras de seguridad de los vecinos y se complementaron con los testimonios de personas que la vieron en diferentes puntos de Merlo y Las Heras. Posteriormente, se revelaron imágenes adicionales que la ubicaron en otras calles de la zona, continuando su trayecto hasta la estación Kilómetro 34,5 de la línea Sarmiento. Allí, abordó el tren de las 9:15 con destino a Las Heras, donde fue hallada en un descampado sin signos aparentes de violencia. Los investigadores creen que, tras no entrar a la escuela, la joven se dirigió a la estación de tren y tomó el ramal Merlo-Las Heras del Sarmiento para llegar al descampado donde fue encontrada horas después. La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 8 y la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Morón están a cargo de la investigación, que continúa con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar las circunstancias exactas de la muerte de Maitena





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