Hallan muerta a Maitena, adolescente de 14 años, tras intensa búsqueda en Buenos Aires

La joven, oriunda de Merlo, fue encontrada sin vida en Las Heras. Había desaparecido el miércoles después de ir al colegio. Se investiga el caso.

Maitena Luz Rojas Garófalo, una adolescente de 14 años originaria de Merlo , fue hallada sin vida el jueves por la tarde en la localidad bonaerense de Las Heras , después de una intensa búsqueda por parte de las autoridades y sus seres queridos. La menor fue vista por última vez el miércoles por la mañana, cuando se disponía a ingresar al colegio, pero se ausentó y nunca entró a clases.

Un día y medio después, su cuerpo fue encontrado en un terreno baldío, sin mostrar signos de violencia, según confirmaron fuentes oficiales a LA NACION. Maitena era estudiante de la Escuela de Educación Secundaria N°16, ubicada en el centro de la localidad de Merlo, provincia de Buenos Aires. Asistía a clases todas las mañanas junto a su hermana de 17 años. También era miembro del grupo scout Sagrado Corazón de Jesús, perteneciente a la unidad de Merlo. En su perfil de Instagram, se describía como una persona que amaba la lluvia y el invierno, mostrando su afinidad por el clima. Era una gran admiradora de la cantante estadounidense Chappell Roan, conocida por éxitos como “Good Luck, Babe” y “Pink Pony Club”. En un video compartido por el grupo scout en las redes sociales, se puede observar a Maitena una semana antes, participando en un desafío que consistía en abrazar a un educador que la había apoyado en su desarrollo personal. La desaparición de Maitena fue reportada a su familia el miércoles al mediodía, cuando su madre fue a buscarla al colegio y se le informó que nunca había ingresado a clases. La menor había llegado junto a su hermana a la entrada de la institución, pero se despidió diciéndole que iba a saludar a una amiga y se marchó. Tras iniciarse la búsqueda, las autoridades analizaron una primera cámara de seguridad que ubicó a la adolescente en las calles Bicentenario y Perú, caminando sola. Una segunda grabación la registró a las 9 de la mañana en la estación Kilómetro 34,5 de la línea Sarmiento. La joven abordó el tren a las 9:15 y descendió en Las Heras alrededor de las 10 de la mañana. Después de que se presentara la denuncia policial, los agentes encontraron en su hogar nueve cartas manuscritas por Maitena, donde se despedía de sus amigos y familiares. Además, dejó un video. Noelia, amiga de la familia, declaró a LN+ que Maitena había planificado todo: “Dejó cartas, el celular y su clave, además de correos electrónicos programados para que su familia los recibiera en una fecha específica”. Las primeras versiones, difundidas por Noelia, sugerían que la menor había mantenido conversaciones por un período prolongado con dos personas desconocidas, cuyos números de teléfono eran de Paraguay, quienes supuestamente la instigaban al suicidio. Sin embargo, fuentes cercanas a la investigación desmintieron estas versiones a LA NACION, asegurando que no hubo contacto con individuos extranjeros ni conversaciones de esa naturaleza que pudieran haber influido en su trágico desenlace. En Merlo, familiares y amigos de la joven organizaron una marcha y colocaron carteles por toda la localidad con el objetivo de encontrarla. Durante la tarde, clamaron repetidamente por la aparición de la adolescente y entonaron cánticos como “busquen a Maitena”. Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, varios de ellos permanecieron en la zona. Decenas de adolescentes, compañeros del grupo scout al que pertenecía Maitena, se reunieron, se sentaron en el suelo, se tomaron de las manos y cantaron juntos, mostrando su dolor. Los jóvenes se congregaron alrededor de una bandera que decía: “Buscamos a Maitena!!”, expresando su profundo pesar y homenaje a la joven fallecida





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