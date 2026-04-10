H&M y otras marcas internacionales aceleran su desembarco en Argentina: Alto Palermo, el shopping preferido

La firma de moda sueca H&M está a punto de abrir su primera tienda en Argentina, con Alto Palermo como ubicación principal. A esta noticia se suma el retorno de marcas como Mango y Giorgio Armani, y la llegada de nuevas firmas como Maje y Farm Rio. El sector retail argentino se prepara para una ola de inversiones y aperturas.

La firma sueca H&M avanza decididamente en su entrada al mercado argentino, concretando los pasos necesarios para establecer su presencia física en el país. Según fuentes confiables, la marca de moda de renombre internacional está en conversaciones avanzadas para inaugurar su primera tienda en un centro comercial porteño, con Alto Palermo emergiendo como una de las ubicaciones más prometedoras para este debut.

A nivel global, H&M ostenta una red de aproximadamente 4000 tiendas distribuidas en más de 79 países, generando ingresos anuales que superan los 22.000 millones de dólares estadounidenses. En Argentina, la marca es ampliamente reconocida y consumida, especialmente por aquellos que viajan al extranjero, destacándose por sus precios competitivos y la constante renovación de sus colecciones. Antes de emprender la apertura de tiendas propias, H&M ya había dado un paso significativo en el mercado local. A finales del año pasado, la marca inició la venta de algunas de sus prendas en sucursales de la cadena Coto, marcando su primera aparición formal en el país. Esta incursión inicial se concretó en seis puntos de venta ubicados entre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y la Costa Atlántica. La oferta se limitó a colecciones cápsula de verano, enfocándose principalmente en indumentaria femenina. Los precios establecidos se alinearon con la estrategia internacional de la marca, ofreciendo productos como remeras a partir de $19.000, tops desde $24.999 y prendas como jeans, camisas o vestidos desde $45.999.\Hasta ese momento, la presencia de H&M en Argentina era muy limitada, con algunas prendas dispersas en tiendas multimarca, galerías comerciales o eventos puntuales, pero sin contar con un canal oficial de distribución. El acuerdo de colaboración con Coto representó el primer paso concreto hacia una presencia más sólida en el mercado. El contexto económico actual, caracterizado por la apertura de importaciones, ha generado un ambiente propicio para que diversas marcas que habían pospuesto su ingreso a Argentina reactiven sus planes de expansión, mientras que otras están considerando seriamente su entrada por primera vez. Entre las marcas que regresan al país, destaca Mango, que retorna después de más de dos décadas, esta vez con Grimoldi como socio local. Grimoldi será el encargado de desarrollar la marca en Argentina, con un plan que contempla la apertura de cinco tiendas en un plazo de cinco años. La primera tienda de Mango está programada para abrir sus puertas en septiembre en el centro comercial Alto Palermo. Paralelamente, la compañía está evaluando la posibilidad de sumar nuevas ubicaciones en otros centros comerciales pertenecientes a IRSA, como DOT o incluso en la ciudad de Rosario, además de impulsar el canal de venta online. Asimismo, Giorgio Armani también vuelve al mercado argentino. El Grupo Tucci iniciará su presencia con Armani Exchange en Unicenter y, en una segunda etapa, avanzará con Emporio Armani, ofreciendo una propuesta más sofisticada. La marca había abandonado el país en 2009, operando bajo licencia.\El panorama del retail argentino se ve enriquecido con la llegada de marcas que debutan en el mercado local. La firma francesa Maje inauguró una tienda en Alcorta Shopping, con un espacio de aproximadamente 100 metros cuadrados, gestionada por el grupo Leuru, que ya opera marcas como Levi’s, Sandro y Bimba y Lola. En el mismo centro comercial, Farm Rio también desembarcó con una tienda de 105 metros cuadrados, con planes de expansión que incluyen entre ocho y diez tiendas adicionales en Argentina y Uruguay, además del desarrollo de su plataforma de venta online. En paralelo, algunos actores del mercado están ingresando con una estrategia de mayor escala. El grupo danés Bestseller confirmó su llegada con marcas como Jack & Jones, Only y Balmohk, con una inversión estimada en alrededor de 30 millones de dólares. El objetivo es abrir cerca de 30 tiendas, comenzando en Unicenter y expandiéndose a calles comerciales y ciudades como Córdoba y Rosario. A esta ola de inversiones se suma el Grupo One con Kiabi, que apunta a un formato de tiendas grandes, de alrededor de 1200 metros cuadrados. El plan de Kiabi contempla la apertura de al menos seis tiendas en los próximos 12 meses, formando parte de una estrategia más amplia del grupo, que también está detrás del regreso de Decathlon al país. El panorama se completa con marcas que tienen proyectos en carpeta. Superdry está construyendo su estructura local junto a Tango Fabric, con una primera tienda prevista en San Isidro y el lanzamiento de comercio electrónico, además de un esquema de franquicias para expandirse en el interior del país. Como anticipó El Cronista, Dolce & Gabbana llega por primera vez a Argentina y abrirá una tienda en el Patio Bullrich. El movimiento en el sector ya se empezó a notar en 2025. Adolfo Domínguez regresó después de más de dos décadas, con un plan de expansión gradual. El Grupo Tucci incorporó The Kooples en Paseo Alcorta y ya operaba Zadig & Voltaire, fortaleciendo su posicionamiento en el segmento premium. También abrieron Montblanc en Patio Bullrich y Tous, que proyecta entre 10 y 15 tiendas en los próximos años. En el mismo segmento, Victoria’s Secret ya tiene varias tiendas en el país, incluyendo Unicenter, Galerías Pacífico y Alto Palermo, y planea seguir expandiéndose en el AMBA y el interior. En el segmento masivo, Miniso proyecta una inversión de 50 millones de dólares para abrir hasta 100 tiendas en cinco años, con aperturas iniciales en la peatonal Florida y en DOT, donde instalará una tienda de gran formato. Por su parte, Decathlon volvió al país con una tienda de 3300 metros cuadrados en Vicente López y un plan de inversión cercano a los 100 millones de dólares para abrir hasta 20 tiendas en cinco años





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