Guyana se beneficia de la crisis energética mundial

La pequeña nación caribeña de Guyana se encuentra en una posición ventajosa debido al conflicto que ha transformado los mercados energéticos mundiales. La guerra ha provocado una de las mayores crisis energéticas de la historia, lo que ha subrayado la creciente importancia de países como Guyana, que ofrecen estabilidad política y acceso geográfico sin restricciones a sus reservas de petróleo.

Guyana , una pequeña nación caribeña de casi un millón de habitantes, se encuentra en una posición ventajosa debido al conflicto que ha transformado los mercados energéticos mundiales.

La guerra ha provocado una de las mayores crisis energéticas de la historia, lo que ha subrayado la creciente importancia de países como Guyana, que ofrecen estabilidad política y acceso geográfico sin restricciones a sus reservas de petróleo, estimadas en 11.000 millones de barriles. Esto ha llevado a que el gobierno de Guyana reciba miles de millones de dólares, lo que ha generado presión para que se utilicen estos fondos en otros sectores de la economía.

El consorcio petrolero Exxon Mobil controla toda la producción de petróleo de Guyana y ha declarado que podría recuperar sus costos iniciales de exploración y desarrollo este año. Esto significa que Guyana podría comenzar a recibir una participación significativamente mayor en la producción petrolera antes de lo previsto.

Sin embargo, el desafío a largo plazo del gobierno de Guyana es fortalecer al país contra la trampa de la dependencia de los ingresos petroleros, como se puede ver en el ejemplo de Venezuela. Una de las estrategias de Guyana es su Fondo de Ingresos Petroleros, que administra todos los ingresos petroleros y permite al gobierno obtener fondos para proyectos de desarrollo de manera constante.

Los precios del petróleo han subido un 30% desde el inicio de la guerra con Irán a finales de febrero, lo que podría incrementar aún más los ingresos petroleros de Guyana. Suponiendo un precio del petróleo de 100 dólares por barril durante el resto del año, la participación de Guyana en los ingresos petroleros podría aumentar un 67% con respecto al año pasado, según cálculos de la agencia Reuters





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