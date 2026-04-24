Guti defiende a Franco Mastantuono ante las críticas de la afición del Real Madrid

El exjugador del Real Madrid, Guti, ha expresado su apoyo a Franco Mastantuono, destacando la necesidad de paciencia y comprensión ante las dificultades del joven argentino para adaptarse al fútbol español y las exigencias del club merengue. La defensa de Guti llega en un momento de malestar en la afición tras la eliminación en Champions y Copa del Rey.

La situación actual del Real Madrid está marcada por un periodo de incertidumbre y críticas, especialmente tras la eliminación en la Champions League a manos del Bayern Munich y el revés en la Copa del Rey contra el Albacete.

La afición merengue, conocida por su exigencia, ha manifestado su descontento con el rendimiento general del equipo y, en particular, con algunos jugadores jóvenes como Franco Mastantuono. El argentino, una de las apuestas del club, ha tenido dificultades para adaptarse al ritmo y la intensidad del fútbol español, y sus escasas intervenciones en los partidos recientes no han logrado convencer a la hinchada.

Su falta de minutos, como se evidenció en el empate contra el Real Betis, ha alimentado las dudas sobre su capacidad para rendir al nivel esperado en un equipo de la magnitud del Real Madrid. La presión sobre los jugadores es palpable, y el ambiente en el club se ha visto afectado por la frustración de no alcanzar los objetivos planteados.

La distancia en la tabla de posiciones con el Barcelona en la lucha por el título de liga agrava aún más la situación, generando un clima de tensión y desconfianza. En medio de este contexto adverso, una voz autorizada ha salido en defensa de Franco Mastantuono: José María Gutiérrez, conocido como Guti, histórico mediocampista del Real Madrid.

Guti, quien actualmente trabaja como analista para DAZN, ha instado a la afición a ser más comprensiva con el joven argentino, recordando que se trata de un jugador que apenas está comenzando su carrera en un entorno completamente nuevo. El español argumenta que es irreal esperar que Mastantuono llegue y se convierta de inmediato en un goleador prolífico o en el jugador determinante del equipo.

Subraya la dificultad de adaptarse a un estilo de juego diferente, como el que se practica en España en comparación con el argentino, y la necesidad de darle tiempo al jugador para que se desarrolle y alcance su máximo potencial. Guti compara la situación de Mastantuono con la de Arda Guler, otro joven talento que llegó al Real Madrid y que, inicialmente, tuvo dificultades para encontrar su lugar en el equipo, pero que con el tiempo ha ido ganando protagonismo.

Esta analogía busca transmitir un mensaje de paciencia y confianza en el proceso de adaptación de Mastantuono. Los números de Franco Mastantuono en el Real Madrid hasta la fecha reflejan un rendimiento discreto. Desde su incorporación al club en agosto de 2023, ha disputado 30 partidos, en los que ha marcado tres goles y ha proporcionado una asistencia.

Sin embargo, solo ha sido titular en la mitad de esos encuentros, lo que indica que aún no se ha ganado la confianza plena del cuerpo técnico. A pesar de estas estadísticas modestas, Guti confía en que Mastantuono tiene la capacidad de crecer y convertirse en un jugador importante para el Real Madrid.

Su defensa se basa en la convicción de que el joven argentino posee talento y potencial, pero que necesita tiempo y apoyo para adaptarse al nuevo entorno y demostrar su valía. La situación de Mastantuono también se enmarca en un debate más amplio sobre los precios de las entradas para eventos deportivos, como el Mundial, donde Pep Guardiola ha expresado su preocupación por la accesibilidad para los aficionados.

En paralelo, Licha Martínez enfrenta complicaciones con una suspensión impuesta por la FA, cuya apelación presentada por el United ha sido desestimada





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