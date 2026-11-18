El gobernador Gustavo Sáenz inauguró la planta modernizada en Pichanal, destacando la creación de empleo, mientras senadoras vinculadas debaten la reforma electoral.

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, encabezó este martes la reinauguración del Frigorífico Bermejo en Pichanal, un acto que consolidó una alianza estratégica entre el gobierno provincial y el sector privado. La iniciativa reunió a empresarios locales y figuras clave del escenario político nacional en un contexto de dificultades económicas y caída del empleo. Este evento sirvió como un puente entre el desarrollo productivo regional y las negociaciones legislativas en juego en Buenos Aires.

Modernización del Frigorífico Bermejo y empleo

La planta, propiedad de la alianza entre Inversora Juramento y la familia Riusech, operó con una nueva capacidad de procesamiento que alcanza las 144 mil cabezas de ganado al año. Esta ampliación permitió generar 600 puestos de trabajo directos, lo que representa un incremento del 30% en la dotación de personal respecto a la etapa anterior. Más del 80% de la producción destinada a la exportación fue destacada por el empresario Jorge Brito como un logro fundamental para la cadena ganadera del norte argentino. La inversión incorporó tecnología avanzada que posiciona al establecimiento como un eslabón industrial relevante en la región.

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Posición de Sáenz sobre inversión privada

Sáenz utilizó la ocasión para agradecer a la familia Brito por mantener la inversión en Salta a pesar del entorno nacional complejo. El mandatario enfatizó que el Estado debe acompañar al sector privado siempre que exista voluntad de producir, incluso cuando la economía no acompaña. Su mensaje se inscribe en la defensa habitual de la producción y el reclamo de políticas que contemplen las condiciones de las economías regionales. El gobernador recordó que el desarrollo ganadero en la zona tiene raíces históricas impulsadas por la familia Brito, quien también mencionó las dificultades que atraviesa la planta antes de esta inversión transformadora.

Flavia Royón en el centro del debate electoral

La presencia de la senadora nacional Flavia Royón en Pichanal cobró una dimensión que excede la actividad económica local. Royón es una de las dos senadoras que responden al espacio de Sáenz y cuyos votos pueden resultar decisivos para la reforma electoral que impulsa la Casa Rosada. La senadora salteña integra el grupo de legisladores que pueden inclinar la balanza en una votación para la que La Libertad Avanza necesita construir una mayoría sólida. Este contexto incluye la suspensión de las PASO de 2027 como uno de los puntos centrales en la discusión legislativa.

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Negociación de la reforma y otros votos provinciales

El oficialismo busca reunir los votos necesarios para avanzar con la reforma, que también incluye modificaciones sobre las adhesiones entre agrupaciones políticas y los requisitos para constituir partidos nacionales. La posición de Royón es determinante en una discusión en la que el Gobierno nacional necesita sumar voluntades más allá de su propio bloque. Sáenz cuenta con otra referencia legislativa clave, Carolina Moisés de Convicción Federal, cuya postura también pesa en la negociación. La firma del dictamen del proyecto está prevista para este momento, pero aún está sujeta a negociaciones y modificaciones finales.

Diferencias en los puntos clave del proyecto

Entre los puntos que generan diferencias en la Cámara Alta figuran las colectoras, la eliminación de la obligatoriedad de los debates presidenciales y los alcances de la Ficha Limpia. La suspensión de las primarias aparece como un punto que puede reunir respaldos entre distintos espacios políticos provinciales. Mientras Sáenz proyecta su estrategia política hacia el próximo turno electoral, la actividad en Pichanal dejó una imagen de cercanía entre el poder provincial y el empresariado. La senadora Royón participa activamente de una discusión clave que definirá el calendario electoral de 2027 y la estructura del sistema político argentino.