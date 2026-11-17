El gobernador de Salta fijó el calendario electoral provincial para mayo de 2027 y utilizó la presentación de su libro para proyectar su influencia federal y clarificar su situación constitucional.

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, dio inicio formal a la campaña electoral provincial mediante un decreto publicado el lunes 16 de noviembre, fijando la fecha de las elecciones para el 16 de mayo de 2027. Este acto administrativo no solo estableció el cronograma oficial para la renovación de cargos públicos, sino que también sirvió como un escenario estratégico para definir la proyección nacional de Sáenz y clarificar, aunque sin resolución definitiva, su situación regarding su continuidad en el poder ejecutivo.

Calendario electoral y mecanismos de votación

La ciudadanía de Salta estará llamada a votar para elegir al gobernador y vicegobernador, así como a 30 diputados y 11 senadores provinciales. Además, se renovarán 41 bancas legislativas titulares junto con sus suplentes respectivos, y se elegirán intendentes y concejales en los municipios de la provincia. Un proceso específico tendrá lugar en Rivadavia Banda Sur, donde se elegirán cinco convencionales municipales encargados de redactar y sancionar la Carta Orgánica de dicha entidad.

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Según lo establecido en el Decreto 762/26, la jornada electoral se desarrollará entre las 8 y las 18 horas utilizando el sistema de boleta electrónica. Este marco legal garantiza la operatividad técnica del proceso, asegurando que la participación ciudadana se realice bajo las normativas vigentes para la modernización de los comicios provinciales.

Asamblea federal y posicionamiento político

La tarde del mismo día, a las 19:00, Sáenz presentó su libro "Federalismo y progreso" en el Centro de Convenciones, un evento que actuó como un termómetro de su influencia política. La asistencia incluyó a figuras clave del escenario nacional, demostrando una amplia coalición de apoyo territorial. Entre los invitados estuvieron el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, y su par de Jujuy, Carolina Moisés, junto con el senador nacional por Catamarca, Guillermo Andrada, y el exgobernador misionero Oscar Herrera Ahuad, presidente del bloque Argentina Federal.

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También participaron legisladores nacionales de Salta, como Flavia Royón y Pablo Outes, y el diputado catamarqueño Sebastián Nóblega, evidenciando la articulación entre la provincia y el gobierno nacional de Javier Milei. La ausencia del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, no impidió la representación de su legislatura, consolidando la imagen de Sáenz como un articulador central en las negociaciones federales y en la defensa de los intereses del norte argentino frente a la Casa Rosada.

Debate constitucional y reelección

A pesar de no anunciar formalmente una nueva candidatura, el gobernador mantuvo viva la incógnita sobre su reelección, un tema que gira en torno a la reforma constitucional aprobada en 2021. Dicha reforma redujo el límite de mandatos consecutivos para la gobernación de tres a dos. Sáenz sostiene argumentalmente que su primer período no debería computarse bajo esta nueva restricción, ya que fue elegido y asumió bajo la Constitución anterior, una postura que podría convertirse en el principal punto de fricción durante la disputa electoral de 2027.

Esta posición legal busca preservar su derecho a competir en las próximas elecciones, aunque la discusión jurídica sigue abierta. La interpretación de las reglas transitorias y su aplicación al mandato actual define la viabilidad política de una segunda reelección, un factor que los analistas y partidos opositores monitorearán de cerca a medida que avance la campaña.

Agenda federal y defensa de intereses regionales

En su intervención, Sáenz vinculó la figura histórica de Martín Miguel de Güemes con las disputas actuales por recursos e infraestructura, afirmando que "Argentina no empieza y termina en la General Paz". Defendió su estrategia de diálogo con el gobierno nacional, pero estableció límites claros respecto a los intereses provinciales, especialmente en materia fiscal y de inversión. Señaló que el equilibrio fiscal es innegociable, pero también lo son los intereses de las provincias del NOA y NEA.

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El gobernador resaltó la necesidad de políticas de Estado que trasciendan los cambios de gobierno, haciendo énfasis en la reconstrucción de los ramales ferroviarios C-14 y C-15, así como en el mejoramiento de rutas para conectar la producción del norte con los mercados internacionales. Su mensaje final buscó legitimar su perfil como un gestor que equilibra la lealtad política con la defensa territorial, dejando clara su intención de gobernar con el mandato que la gente otorgue, independientemente del resultado de las futuras negociaciones políticas.