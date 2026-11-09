Gustavo Sáenz defiende minería de Salta pese a datos fiscales de IERAL

El gobernador Gustavo Sáenz busca convertir la riqueza minera en desarrollo local. Sin embargo, un informe del IERAL revela que las regalías representan apenas el 0,2% de los ingresos provinciales en 2025.

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, reafirmó públicamente su compromiso con el sector minero durante un acto académico organizado por la Universidad Austral junto con la Caja de Abogados de Salta. En la clase abierta titulada Federalismo minero: por una política minera sustentable en lo económico, social y ambiental, el mandatario describió el desarrollo de este sector como una oportunidad histórica para la provincia. Sáenz argumentó que Salta cuenta con los recursos naturales necesarios para satisfacer la demanda global actual de minerales críticos, alimentos y energía.

La brecha entre exportaciones e ingresos provinciales

La visión optimista de la administración provincial choca con datos financieros publicados por el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), perteneciente a la Fundación Mediterránea. El informe, difundido en octubre, detalla una discrepancia significativa entre el peso exportador de la actividad y su contribución directa a las arcas públicas. Según las cifras presentadas, la minería representó el 44 por ciento de las exportaciones de Salta en 2025. No obstante, las regalías mineras equivalieron tan solo al 0,2 por ciento de los ingresos totales de la provincia.

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Esta baja participación financiera expone los límites de las regalías como mecanismo exclusivo de financiamiento estatal. El estudio analiza también la ejecución presupuestaria y señala que el presupuesto salteño de 2025 había previsto recibir 5.618,9 millones de pesos por este concepto. Sin embargo, la recaudación efectiva se situó muy por debajo de esas expectativas iniciales, consolidando esa mínima participación porcentual mencionada anteriormente.

Impacto en la inversión pública provincial

El análisis del IERAL examina cómo estos recursos se traducen en desarrollo tangible al compararlos con la inversión pública real. Durante el período comprendido entre 2023 y 2025, las regalías mineras permitieron financiar entre el 1 y el 5 por ciento de la inversión pública provincial. Esta cifra considera tanto la inversión directa como las transferencias de capital efectuadas por el gobierno.

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Además del peso de las regalías, el informe destaca otra tendencia alarmante relacionada con la gestión del presupuesto provincial. Salta fue identificada como la jurisdicción con la menor participación de inversión pública en relación con sus ingresos totales entre las tres provincias analizadas. Esta proporción descendió del 8 por ciento registrado en 2023 al 6 por ciento en 2025, lo que refleja una menor participación presupuestaria en gastos de capital, aunque no necesariamente indica una caída absoluta en términos reales.

Condiciones laborales y desarrollo local

Frente a estos datos, Gustavo Sáenz insistió en que las condiciones necesarias deben estar puestas por los gobernadores para garantizar que las comunidades crezcan con dignidad. El mandatario exigió que las inversiones prioricen a los trabajadores y proveedores de Salta, así como de las provincias vecinas donde se desarrollan los emprendimientos. Sáenz declaró textualmente que la mano de obra debe ser local y que es fundamental capacitar a los proveedores para responder a las exigencias de las compañías mineras.

Esta postura abre un debate sobre la brecha entre los puestos de trabajo anunciados y las contrataciones efectivas. Según datos de la Secretaría de Minería de la Nación citados por el IERAL, en marzo de 2026, Catamarca, Jujuy y Salta concentraban aproximadamente 12.520 empleos mineros formales. Esta cifra representa el 31 por ciento del empleo minero registrado a nivel nacional. Sin embargo, el estudio aclara que estos datos abarcan las tres provincias y no permiten determinar con precisión cuántos de esos puestos son ocupados exclusivamente por trabajadores salteños.

Necesidad de medir el impacto económico real

El informe introduce una salvedad importante al señalar que el 0,2 por ciento de las regalías no representa el aporte fiscal total de la minería. La medición se limita estrictamente a las regalías y no incluye la recaudación por el Impuesto a las Actividades Económicas, el Impuesto de Sellos, las tasas municipales ni los efectos indirectos derivados de los salarios, los proveedores y los contratistas. A pesar de esta aclaración, el estudio sugiere que si el gobierno presenta a la minería como motor de desarrollo, debe demostrar no solo las exportaciones, sino también la recaudación total del Estado, el empleo generado y las inversiones concretas en el territorio.