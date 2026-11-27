El exdirector Gustavo Russo abonará 1.3 millones de pesos a la Fábrica Militar para obtener el sobreseimiento en caso por supuesta malversación de combustible.

El Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba capital ha resuelto cerrar la causa judicial contra el exdirector de la Fábrica Militar de Río Tercero, Gustavo Guillermo Russo. Para lograr este sobreseimiento definitivo, el exfuncionario deberá efectuar un pago de 1,3 millones de pesos a su antigua empleadora. Esta decisión judicial pone fin a un litigio legal que se extendió por varios años tras denuncias de irregularidades administrativas y penales.

Mecanismo del Sobreseimiento y Reparación

La resolución del tribunal hizo lugar directamente al pedido formulado por Russo para archivar la investigación en su contra. El mecanismo legal exige que se abone el monto ofrecido de 1,3 millones de pesos, el cual fue previamente aceptado y confirmado por el Ministerio Público Fiscal. Además, la Fábrica Militar dio su conformidad para este acuerdo de reparación. Una vez que se verifique la realización efectiva de este pago, el juez dictaminará el sobreseimiento de Russo, liberándolo de las acusaciones penales pendientes en esta etapa judicial.

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Origen de la Denuncia por Inconsistencias

Las sospechas que iniciaron la investigación se basaron en presuntas inconsistencias entre los remitos de carga sucesiva de combustible y la capacidad real de almacenamiento del tanque de la camioneta asignada a Russo. Durante el periodo en que Russo fue responsable de la Fábrica, entre enero y agosto de 2015, se le asignó de forma exclusiva una Toyota Hilux diésel. Este vehículo tenía autorización para efectuar cargas de combustible mediante la firma de un remito que luego era facturado a Fabricaciones Militares, siguiendo el uso ordinario oficial establecido.

Acusaciones de Peculado y Fraude

El sucesor de Russo, Augusto Maximiliano Taddeo, presentó la denuncia penal que motivó la intervención de la fiscal federal de Villa María, María Schianni. La fiscallo acusó de peculado, argumentando que sustraía y empleaba en beneficio personal o de terceros el combustible pagado por la entidad. Se denunció que los remitos reflejaban cantidades de litros sin relación con la capacidad del tanque ni con el kilómetros recorridos. También surgieron dudas sobre cargas de combustibles de distinta naturaleza, como Euro Diésel, nafta Súper e Infinia, utilizando vales de autorización sin identificar destinatarios específicos.

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Roles de Testigos y Pruebas Documentales

Los testimonios del personal de la Fábrica fueron cruciales para determinar las responsabilidades administrativas y penales. Testigos indicaron que era habitual que el director y el subdirector utilizaran camionetas Toyota con gasoil, pero las cargas realizadas no correspondían a ese tipo de combustible. En agosto de 2016, Russo y el ingeniero Alberto José Celestino Godoy, subdirector, habrían sustraído facturas, certificados y remitos sin dejar registro formal. Esto impidió verificar si la documentación devuelta era íntegra o completa, facilitando la encubrimiento de las irregularidades cometidas anteriormente.

Impacto Patrimonial y Trámites Legales

El Juzgado Federal de Villa María declaró inicialmente la nulidad del requerimiento debido a un sumario administrativo en curso, aunque determinó que había ocasionado un perjuicio patrimonial inicial de 17.556 pesos en moneda de la época. El proceso judicial evolucionó cuando el juez federal sobreseyó a Russo, decisión que la fiscal apeló y que la Cámara Federal revocó dos veces, elevando el caso a juicio. Finalmente, la defensora pública oficial Ana María Blanco solicitó la reparación económica actualizada para alcanzar el sobreseimiento, logrando así el cierre de la causa mediante el pago de 1,3 millones de pesos.