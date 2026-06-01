Gustavo Petro decreta fin de semana largo y visitas a domicilio para comprobar beneficios estatales

El presidente Gustavo Petro ha decretado que el próximo lunes 18 de mayo será feriado en todo el país, incluyendo visitas a domicilio para comprobar la existencia y situación de quienes reciben beneficios estatales. Esta medida responde a un esfuerzo del Estado por fortalecer la transparencia y eficiencia en la entrega de recursos públicos y garantizar que los recursos lleguen a quienes los necesitan.

El presidente Gustavo Petro ha decretado que el próximo lunes 18 de mayo será feriado en todo el país, incluyendo visitas a domicilio para comprobar la existencia y situación de quienes reciben beneficios estatales .

Esta medida responde a un esfuerzo del Estado por fortalecer la transparencia y eficiencia en la entrega de recursos públicos y garantizar que los recursos lleguen a quienes los necesitan. Los equipos de verificación identificarán pagos indebidos y procederán a revisar los casos más complejos, así como la posible exigencia de devoluciones en situaciones de fraude comprobado. Esto busca reforzar la rendición de cuentas y la sostenibilidad fiscal de los programas de pensiones y asistencia social.

Además, el Gobierno trabaja en la integración y modernización de bases de datos públicas y en mejoras en los sistemas de identificación de beneficiarios. Estas herramientas permiten disminuir los errores administrativos que pueden llevar a pagos indebidos de manera no intencional. La estrategia también busca fortalecer procesos de transparencia y trazabilidad en el uso de recursos públicos.

El presidente Petro ha decretado un fin de semana largo en todo el país, incluyendo visitas a domicilio para comprobar la existencia y situación de quienes reciben beneficios estatales. Esta medida responde a un esfuerzo del Estado por fortalecer la transparencia y eficiencia en la entrega de recursos públicos y garantizar que los recursos lleguen a quienes los necesitan.

Los equipos de verificación identificarán pagos indebidos y procederán a revisar los casos más complejos, así como la posible exigencia de devoluciones en situaciones de fraude comprobado. Esto busca reforzar la rendición de cuentas y la sostenibilidad fiscal de los programas de pensiones y asistencia social.

Además, el Gobierno trabaja en la integración y modernización de bases de datos públicas y en mejoras en los sistemas de identificación de beneficiarios. Estas herramientas permiten disminuir los errores administrativos que pueden llevar a pagos indebidos de manera no intencional. La estrategia también busca fortalecer procesos de transparencia y trazabilidad en el uso de recursos públicos.

El presidente Petro ha decretado un fin de semana largo en todo el país, incluyendo visitas a domicilio para comprobar la existencia y situación de quienes reciben beneficios estatales. Esta medida responde a un esfuerzo del Estado por fortalecer la transparencia y eficiencia en la entrega de recursos públicos y garantizar que los recursos lleguen a quienes los necesitan.

Los equipos de verificación identificarán pagos indebidos y procederán a revisar los casos más complejos, así como la posible exigencia de devoluciones en situaciones de fraude comprobado. Esto busca reforzar la rendición de cuentas y la sostenibilidad fiscal de los programas de pensiones y asistencia social.

Además, el Gobierno trabaja en la integración y modernización de bases de datos públicas y en mejoras en los sistemas de identificación de beneficiarios. Estas herramientas permiten disminuir los errores administrativos que pueden llevar a pagos indebidos de manera no intencional. La estrategia también busca fortalecer procesos de transparencia y trazabilidad en el uso de recursos públicos





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