Gustavo Álvarez mantiene la fe en la clasificación de San Lorenzo tras el empate

El entrenador de San Lorenzo, Gustavo Álvarez, expresó su optimismo de cara a la clasificación a octavos de final, analizando los desafíos tácticos, físicos y los próximos compromisos del equipo ante Platense e Independiente.

Tras el reciente empate que dejó a San Lorenzo en una situación comprometida en la tabla de posiciones, el director técnico Gustavo Álvarez brindó una conferencia de prensa en la que analizó el presente del equipo y proyectó el futuro inmediato. Con un tono mesurado pero firme, el estratega confesó sentirse optimista respecto a las posibilidades del conjunto azulgrana de alcanzar la clasificación a los octavos de final .

Según sus palabras, el optimismo no surge de la casualidad, sino del análisis profundo de lo que muestra el equipo tanto en el plano individual como en el colectivo, destacando un crecimiento sostenido en múltiples facetas fundamentales para cualquier competencia de alto rendimiento. El entrenador fue enfático al referirse a los desafíos que se avecinan, los cuales definió como dos finales que deberán disputarse con absoluta concentración. El Ciclón deberá enfrentar en las próximas fechas a Platense y a Independiente, dos instituciones que atraviesan momentos competitivos complejos. Mientras que el primero se encuentra inmerso en la exigencia de la Copa Libertadores, el segundo ha demostrado una notable mejoría en sus resultados recientes, consolidando una curva de rendimiento ascendente que los convierte en rivales de temer. En medio de estos compromisos domésticos, San Lorenzo tiene el objetivo ineludible del cruce internacional contra Santos, un calendario ajustado que pone a prueba la profundidad del plantel y la capacidad de gestión del cuerpo técnico. Álvarez también dedicó parte de su intervención a comentar las dificultades logísticas y la carga de partidos que enfrenta el grupo. A pesar de los cambios en la programación oficial, que han generado ajustes en el descanso y la recuperación de los futbolistas, el técnico prefirió aceptar la realidad del fixture sin poner excusas, enfocándose exclusivamente en lo que depende del rendimiento dentro del campo de juego. El Profesor, como es conocido por sus dirigidos, resaltó que el plantel muestra signos de evolución diaria en los aspectos tácticos, físicos, técnicos y anímicos, además de exhibir un carácter que lo llena de orgullo. No obstante, hizo una autocrítica necesaria, admitiendo que, aunque se están dando pasos en la dirección correcta, el equipo todavía se encuentra lejos del nivel de excelencia que él pretende alcanzar y, sobre todo, estabilizar a largo plazo para aspirar a grandes objetivos. Finalmente, el mensaje hacia los simpatizantes fue de resiliencia y compromiso institucional. Mientras el club se prepara para rendir homenajes especiales al Papa Francisco en el marco de una fecha significativa, el plantel mantiene la cabeza fría y el foco puesto en el trabajo cotidiano. La ambición de Álvarez es clara: transformar las buenas señales en resultados concretos que permitan seguir escalando en las posiciones de la tabla. El trabajo, la disciplina y la capacidad de sobreponerse a las adversidades parecen ser los pilares sobre los cuales el entrenador busca construir un equipo que no solo compita, sino que logre consolidar una identidad futbolística reconocible y competitiva en todos los escenarios donde le toque presentarse en las próximas semanas





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