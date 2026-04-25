Gustavo Álvarez: Celebración Medida y Enfoque en la Mejora Continua Tras el Triunfo de San Lorenzo

El director técnico de San Lorenzo, Gustavo Álvarez, subraya la importancia de la humildad y la autocrítica a pesar de la victoria sobre Platense, enfocándose en la necesidad de mejorar y mantener la concentración para los próximos desafíos del Torneo Apertura.

Gustavo Álvarez , el director técnico de San Lorenzo , ha enfatizado la necesidad de mantener la humildad y el enfoque a pesar de la reciente victoria del equipo sobre Platense en Vicente López.

Álvarez describió el triunfo como 'muy importante', pero dejó claro que no se conforma con resultados parciales y que su objetivo es alcanzar logros de mayor envergadura. Su filosofía se centra en un análisis constante y una autocrítica constructiva, incluso en momentos de éxito. El entrenador considera fundamental que el equipo mantenga los pies en la tierra y evite caer en la vanidad, reconociendo que siempre hay margen de mejora.

Álvarez destacó la importancia de la solidez y el compromiso demostrados por el equipo en un partido disputado en una cancha difícil contra un rival intenso. Sin embargo, también señaló áreas específicas que requieren atención y perfeccionamiento. Reconoció que el equipo tuvo más acciones defensivas de las necesarias, lo que indica la necesidad de equilibrar mejor el juego y mejorar la eficiencia en la fase ofensiva.

El entrenador insiste en que la victoria debe ser celebrada con moderación, especialmente considerando la proximidad del próximo encuentro. La clave, según Álvarez, reside en mantener la tranquilidad que brindan los buenos resultados, pero sin perder la capacidad de autocrítica que impulsa la mejora continua. Esta mentalidad, según él, evitará que el equipo se relaje y crea que lo está haciendo todo bien.

Álvarez se mostró optimista sobre la preparación del equipo para el próximo partido, anticipando que llegarán en óptimas condiciones. El entrenador también abordó la influencia de los resultados externos, como la victoria de Boca ante Defensa y Justicia, que benefició la posición de San Lorenzo en la Zona A. Álvarez enfatizó que el equipo no debe depender de factores ajenos a su propio desempeño, ni positivos ni negativos.

Su enfoque principal es el desarrollo interno del equipo y la internalización de su idea de juego por parte de los jugadores. Álvarez se mostró satisfecho con la actitud de los jugadores en los entrenamientos, observando que asumen la idea de juego como propia y la defienden con convicción. Considera que esta actitud es fundamental para el éxito a largo plazo.

Además, Álvarez se refirió a la precaución tomada al sustituir a un jugador con molestias musculares, priorizando su bienestar y evitando riesgos innecesarios. Finalmente, reiteró la importancia del equilibrio, la tranquilidad y la ambición constante de ganar cada partido, enfatizando la necesidad de una recuperación adecuada para el próximo encuentro.

San Lorenzo se encuentra actualmente en la sexta posición de la Zona A con 22 puntos, superando a Independiente y Unión, y se prepara para un enfrentamiento crucial contra Independiente que definirá su clasificación a los octavos de final del Torneo Apertura





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