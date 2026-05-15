Gustavo Álvarez cambia el armado táctico y define quién sale en San Lorenzo

El entrenador del River Plate, Gustavo Álvarez, se vio obligado a modificar su armado táctico luego de la expulsión del centrodelantero por simular una falta en la última jornada de la fecha regular. Además, Álvarez debe definir quién sale en San Lorenzo para el partido de la Copa Sudamericana con el Santos, en Brasil.

El centrodelantero se perdió el cruce por su insólita expulsión ante Independiente en la última jornada de la fecha regular (vio la segunda amarilla por simular una falta).

Por ese motivo, Gustavo Álvarez se vio obligado a modificar levemente el armado táctico, pasando de un 3-5-2 a un 3-4-1-2 con la figura de Nahuel Barrios como enlace. Matías Reali, quien ante el Rojo jugó más retrasado, pasó a compartir la delantera con Agustín Auzmendi.

Álvarez debe definir quién sale en San LorenzoPorque si bien es innegable que el rendimiento del Ciclón en elEl plantel retomó los entrenamientos el pasado miércoles con los ojos puestos en el enfrentamiento con el Santos, en Brasil, el próximo miércoles 20/5 por la Copa Sudamericana. Todos los cañones apuntan ineludiblemente a Reali. El extremo de 28 años fue expulsado ante el Millonario por una patada a Tomás Galván a los 29’ del primer tiempo.

Más allá de la polémica decisión de Sebastián Zunino, sin dudas que ese hecho condicionó el rumbo del encuentro. La otra opción es que el técnico vuelva a las bases y que el que sea relegado al banco de suplentes sea el Perrito Barrios y que el ex Independiente Rivadavia pase a jugar detrás de los dos centrodelanteros.que parece más lejana, es que ambos dejen el campo de juego y el que se sume al mediocampo sea el juvenil Facundo Gulli , quien fue titular ante el Peixe en el empate a uno en el Nuevo Gasómetro. Pocas certezas en el armado del Cuervo





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