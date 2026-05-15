Gustavo López acusó a Ignacio Malcorra de no querer hacerle un gol a Central

El periodista incurrió en una discusión con el futbolista tras una jugada en particular en la eliminación de cuartos ante Rosario Central. Se mostró preocupado y contó con la ayuda de López y la seguridad de la radio para que la situación no se saliera de control.

El periodista, aliado sentimentalmente con el club de Avellaneda,criticaba al futbolista luego de su rendimiento y una jugada en específico en la eliminación de cuartos ante Rosario Central.

Pasado el partido, el periodista realizó una editorial en la que cuestionó al volante, que fue titular. La jugada que generó el enojo de López fue la por la que el comunicador le acusó a Malcorra de no querer hacerle un gol a Central. Se mostró preocupado y contó con la ayuda de López y la seguridad de la radio para que la situación no se saliera de control





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