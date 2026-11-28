El actor Guillermo Francella confesó su ilusión por convertirse en abuelo. Revela detalles sobre la posibilidad de que Nicolás y Yoyi Francella sean padres y reflexiona sobre su vida personal.

El reconocido actor Guillermo Francella ha abierto su corazón en una reciente entrevista para compartir uno de sus sueños más personales. Durante su participación en el programa Vuelta y Media, transmitido por la cadena Urbana Play, el intérprete principal de la serie El encargado habló extensamente sobre la posibilidad de que sus hijos, Nicolás y Yoyi Francella, formen su propia progenie.

Guillermo Francella desea ser abuelo pronto

Guillermo Francella confirmó directamente que espera con gran ilusión la llegada de nietos. El actor se refirió a la intimidad familiar durante su charla con el periodista Sebastián Wainraich. Reveló que tanto Nicolás Francella como Yoyi Francella tienen deseos genuinos de convertirse en padres algún día. Esta confesión puso de manifiesto la alegría que le provoca la idea de agrandar su familia directa en el futuro.

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Respeto por los tiempos de sus hijos

No obstante, el protagonista de El encargado aclaró que no ejercerá presión alguna sobre sus descendientes. Francella explicó que respeta plenamente los tiempos y las decisiones individuales de cada uno. Señaló que sus hijos están actualmente en pareja, son felices y se encuentran bien en sus respectivos contextos vitales. Asumió que ellos decidirán por sí mismos cuándo corresponde materializar este paso.

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Reflexiones sobre su relación con los hijos

Durante el mismo intercambio, el actor también dedicó espacio a hablar sobre el vínculo afectivo que mantiene con sus hijos. Recordó un momento específico vinculado al cumpleaños de Nicolás Francella para destacar las muestras de cariño observadas. Mencionó que fue hermoso ver el amor que existe entre ellos y reconoció que conoce la naturaleza afectuosa de su familia. Esto subraya la armonía que prevalece en su círculo íntimo.

Evolución personal y disfrute del ocio

Francella también se mostró reflexivo respecto a cómo el paso del tiempo ha modificado su perspectiva. Admitió que durante años estuvo excesivamente concentrado en su carrera profesional. Reconoció que existieron épocas en las que su único disfrute era el trabajo y que no sabía manejar el ocio. Hoy, afirmó estar mucho mejor equilibrado con esas facetas de la vida, priorizando el bienestar personal sobre la exclusiva dedicación laboral.