El actor hincha de Racing, Guillermo Francella, fue recibido por simpatizantes de Boca Juniors frente al teatro donde trabaja, generando un cruce directo tras la victoria de la Academia en la Copa Sudamericana.

La masiva celebración de los hinchas de Racing Club por la obtención de la Copa Sudamericana en la ciudad de Buenos Aires se trasladó desde el Obelisco hacia la zona del teatro donde trabaja el reconocido actor Guillermo Francella, quien es hincha de la Academia. Este desplazamiento colectivo fue aprovechado por un grupo de simpatizantes de Boca Juniors para realizar una manifestación de apoyo directo frente a la entrada del establecimiento cultural, esperando la salida del artista para dirigirse a él con cánticos de protesta y desquite futbolística.

El contexto del festejo y la concentración

La victoria del equipo de Avellaneda desató un entusiasmo sin precedentes entre sus miles de seguidores, quienes se volcaron a las arterias principales de la capital argentina para concentrar sus festejos. Aprovechando la cercanía geográfica entre la zona del epicentro de las celebraciones y el corredor teatral, un grupo decidió desplazarse caminando hacia la entrada del teatro. La institución a la que Francella representa de manera simbólica en numerosas apariciones mediáticas y proyectos artísticos, Racing Club, fue el centro de atención de los festejos.

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La llegada de los simpatizantes xeneizes

Al difundirse la información de que el actor se encontraba trabajando a pocas calles del centro del festejo, la masa de hinchas decidió apostarse en la marquesina de la sala a la espera de su salida de los camarines. Con el correr de los minutos, la vereda del teatro se colmó de gente que comenzó a entonar cánticos futbolísticos dirigidos de manera directa al club de Avellaneda. Entre las estrofas entonadas a viva voz sobresalió el tradicional estribillo que alude a la hinchada de la Academia, sumado a otras tonadas habituales de las tribunas xeneizes.

La reacción inusual de Guillermo Francella

Cuando el actor se dispuso a retirarse del edificio hacia la calle, atravesó la puerta de salida y se encontró con el grupo de hinchas que lo aguardaba entre cantos y aplausos. En lugar de esquivar el contacto o mostrar molestia, el actor reaccionó con calma y simpatía ante la situación. Se aproximó con una sonrisa, saludó a las personas agrupadas sobre el cordón y cruzó algunas palabras breves con los fanáticos que le hablaban desde el tumulto, manteniendo un tono de cortesía frente a la crítica.

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El incidente viral y la repercusión digital

Durante el intercambio entre el artista y el público, se produjo un momento curioso cuando una voz entre la multitud le gritó una crítica sobre su carrera cinematográfica reciente, refiriéndose a una producción que el actor estrenó en las salas de cine en 2025. El reclamo improvisado provocó la risa de los testigos presentes y quedó inmortalizado por los teléfonos celulares que registraban la escena. Las secuencias en video captadas por los transeúntes ganaron una amplia repercusión en el entorno digital, acumulando miles de visualizaciones y comentarios sobre el encuentro entre el referente cultural y la hinchada campeona.

Consecuencias inmediatas y atención mediática

El hecho tuvo además un matiz especial para los seguidores del fútbol argentino debido a la coincidencia cronológica con el triunfo deportivo. La interacción entre el artista y la hinchada rival se convirtió rápidamente en un tema de discusión en las redes sociales, destacando la figura de Francella no solo como actor, sino como un símbolo cultural vinculado al deporte nacional. La atención mediática se centró en la forma diplomática en que el actor manejó una situación que podría haber escalado, demostrando su popularidad más allá de su trayectoria en el cine y el teatro.