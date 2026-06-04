Guillermo Dietrich critica al Gobierno: 'Pone mucho foco en la macro y falta mayor atención en la micro'

El exministro de Transporte de Mauricio Macri y referente del PRO, Guillermo Dietrich, marcó diferencias con la gestión de Javier Milei. Dietrich afirmó que el Gobierno 'pone mucho foco en la macro y falta mayor atención en la micro' y que su partido 'siempre será una oposición responsable'.

La crítica de Guillermo Dietrich al Gobierno: 'Pone mucho foco en la macro y falta mayor atención en la micro' El exministro de Transporte de Mauricio Macri y referente del PRO marcó diferencias con la gestión de Javier Milei.

No obstante, aclaró que su partido 'siempre será una oposición responsable'. La crítica de Guillermo Dietrich al Gobierno: 'Pone mucho foco en la macro y falta mayor atención en la micro'. (Foto: captura TN), un referente del partido fundado por Mauricio Macri marcó diferencias con el Gobierno de Javier Milei. Se trata de Guillermo Dietrich, que fue ministro de Transporte en la gestión del expresidente.. Son dos cosas muy distinta





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