Guillermo Barros Schelotto analiza la victoria de Vélez y palpita la revancha contra Racing

El entrenador de Vélez, Guillermo Barros Schelotto, analiza la victoria frente a San Martín de San Juan y se enfoca en la revancha contra Racing por la Copa Libertadores, destacando la importancia del triunfo, las lesiones y el rendimiento del equipo.

Tras la victoria del Fortín, un triunfo vital no solo para escalar posiciones en la Zona B, sino también para llegar con el ánimo en alto a la revancha contra Racing en la Copa Libertadores , Guillermo Barros Schelotto ofreció sus impresiones. El entrenador se mostró satisfecho con el rendimiento de su equipo y anticipó el duelo de vuelta contra la Academia, no sin cierta ironía sobre el uso del VAR.

En el partido contra San Martín, Vélez sufrió la expulsión de Aaron Quirós sobre el final, tras una dura entrada revisada por el árbitro Andrés Gariano. Guillermo, que ya había visto a Lisandro Magallán ser expulsado en el partido de ida contra Racing y a Agustín Lagos frente a Huracán, comentó con humor: 'Pensé que iba a ser al revés la expulsión'.\En cuanto a la revancha contra Racing, Guillermo terminó el partido con San Martín con dos jugadores tocados físicamente: Tomás Cavanagh, reemplazado por Thiago Silvero, y Dilan Godoy, sustituido por el debutante Diego Valdés. El triunfo de Vélez ante San Martín de San Juan, con Godoy marcando dos goles en dos partidos, fue destacado. Sin embargo, Godoy venía arrastrando molestias y su condición física empeoró durante el partido. 'Seguramente en los próximos cuatro días previos al partido vamos a definir el equipo. No lo tengo definido porque tenemos una exigencia mayor que el partido anterior, que es ganar, pero lo analizaremos bien. Que el equipo gane cuando hay cambios por el partido de Copa y que juegue a un alto nivel habla de la jerarquía del plantel. Así que, con cualquier once que decidamos alinear el martes, llevaremos a Vélez un poco más alto de lo que está hoy y ojalá que sea con un triunfo', manifestó el entrenador.\Guillermo también expresó la motivación del equipo de cara a la revancha, aunque reconoció que Racing se encuentra en una situación similar: 'Desde lo futbolístico, desde lo anímico, desde lo físico, creo que estamos muy bien, pero el rival también lo está, porque tuvo un mal inicio de campeonato, pero ganó los últimos dos partidos, sacó ventaja en el primer partido contra nosotros, así que el análisis es global. No podemos analizar solo cómo estamos nosotros, sino también el rival. El rival también está bien, hoy ganó con algunos cambios, así que también llega muy bien, y va a ser un gran partido de fútbol'. Analizando el partido contra San Martín de San Juan, Guillermo explicó: 'Creo que durante todo el partido San Martín buscó el centro por los costados, salir rápido cuando robaba, contragolpear, tirar la pelota a un costado o meter centros, y nos estaba complicando de esa manera. No nos dejaba controlar la pelota, o la tenía muy poco tiempo. Se sucede la lesión de Cavanagh y lo primero era Demian (Domínguez) que era el sustituto natural, pero también vimos en el análisis final la posibilidad de Silvero, que nos iba a dar altura y experiencia, porque a pesar de tener pocos partidos, Silvero ha estado en Selección Sub 20 jugando en Primera, y Demian iba a tener que debutar, entonces preferimos tener en alguien que conociera lo que estábamos jugando y por suerte nos salió bien, lástima la desatención en el córner donde nos mueven rápido, no estábamos preparados y no descuentan. Pero el equipo peleó bien'. 'Silvero entró y cumplió con la función de central, prácticamente no perdió ningún mano a mano, siempre estuvo atento en las pelotas aéreas, se peleó el partido. Lo peleó. Y creo que estuvo bien, y con respecto a que no venía jugando, esto es fútbol profesional y siempre juegan los que el técnico considera que son los mejores en cada partido, pero él tiene el nivel y tiene la capacidad de ser un jugador titular en cualquier momento y tiene que seguir empujando desde el lugar que está en el plantel profesional. Con respecto a Valdés, me pone contento que Diego haya vuelto a jugar después de tanto tiempo, que se haya recuperado, y hubo pelotas quietas que las manejó con una calidad enorme que es la que tiene, lo mismo que Manu Lanzini en el gol que hace, en el pase-gol, son jugadores que tenemos mucha expectativa y de a poco van sumando minutos y cada vez mejor. Hoy le tocó a Diego debutar con esta camiseta, debutar en el fútbol argentino, y demostró en algunas jugadas mucha calidad'. Costas, picante tras el 2-0 a Huracán: 'Me gusta jugar cada tres días, hay equipos grandes que lo hacen cada 15...' Mirá también Kudelka, tras la derrota ante Racing: de la pregunta sobre su continuidad al 'dolor y tristeza' por la bronca de la gente





DiarioOle / 🏆 11. in AR Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Vélez Sarsfield Guillermo Barros Schelotto Racing Club Copa Libertadores Análisis Del Partido

Argentina Últimas Noticias, Argentina Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Por qué fue histórico el triunfo de Racing contra VélezLa Academia ganó como visitante el partido de ida de los cuartos de la Libertadores. El logro inédito que logró en cancha de Liniers.

Leer más »

San Martín (SJ) vs. Vélez, por el Torneo Clausura: horario, dónde ver en vivo y formaciones El Santo sanjuanino necesita sumar de a tres para mantener una mínima esperanza de no descender, mientras que el Fortín llegará al Hilario Sánchez Rodríguez buscando la victoria que lo haga olvidar el mal paso en la Copa Libertadores.

Leer más »

La decisión de Guillermo en Vélez pensando en el choque con Racing por la LibertadoresBarros Schelotto reservará titulares ante San Martín de San Juan para llegar con todo a la revancha copera frente a la Academia.

Leer más »

Santiago Solari, la preocupación en Racing para la revancha con VélezEl delantero de la Academia sufrió una sobrecarga fuerte en el isquiotibial izquierdo en la ida: es baja para el duelo con Huracán y está en duda para la vuelta con el Fortín en Avellaneda por la Libertadores.

Leer más »

La AFA definió si Vélez podrá contar con Maher Carrizo para la revancha con RacingVenía demorada la respuesta oficial al pedido del Fortín a propósito del viaje al Mundial Sub 20 y finalmente llegó este jueves; mientras tanto, un plantel con muchos suplentes viajó a San Juan para visitar a San Martín.

Leer más »

Lanzini marca su primer gol en la victoria de Vélez ante San Martín de San JuanVélez derrotó a San Martín de San Juan por 2 a 1 como visitante, con goles de Lanzini y Godoy. El partido, correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura, vio la expulsión de Quirós en Vélez. Vélez asciende al tercer puesto de la zona B. En la próxima fecha, Vélez jugará contra Atlético Tucumán y San Martín contra Platense.

Leer más »